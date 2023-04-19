19 апреля — народный праздник Евтихий Тихий да Ерема Пролетный и церковный Среда Светлой седмицы. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Евтихия Тихого да Ерему Пролетного

Считается, что с этого дня начинают цвести яблони. Садоводы приступали к работам — подпирали ветки яблони, чтобы не сломались, красили стволы от вредителей. Похоже, что в этом году традиции сбыться не суждено.

Девушки выходили в яблоневый сад и искали первые цветы. Та, которая первой увидела яблоневый цвет, выйдет замуж по любви.

Матери незамужних дочерей выходили к яблоне и вытряхивали под ней вещи из приданого молодой девушки. Яблоню при этом просили о работящем зяте. Хорошим знаком считалось, если в этот момент с яблони упадет ветка.

Монетку закапывали под яблоней и поливали колодезной водой. Считалось, что после этого ритуала в дом придет прибыль.

Традиционное блюдо в этот день — пироги с яблочной или гороховой начинкой.

Яблоня , цветение. СС0

Что нельзя делать в Среду Светлой седмицы

Нельзя обижать березы , яблони и яблоки — плохо с ними обращаться. Эти деревья нельзя рубить , ломать , гнуть ветки , ругаться рядом с ними , мусорить. Нельзя также кидать яблоки. Это все может привести к серьезным неурядицам и проблемам.

яблони и яблоки — плохо с ними обращаться. Эти деревья нельзя рубить ломать гнуть ветки ругаться рядом с ними мусорить. Нельзя также кидать яблоки. Это все может привести к серьезным неурядицам и проблемам. Нельзя срывать цветы , если яблоня зацвела — к сложностям в любви. Но если цветок сам упал к ногам — к скорому свиданию , большой любви , изменениям в семейной жизни к лучшему.

если яблоня зацвела — к сложностям в любви. Но если цветок сам упал к ногам — к скорому свиданию большой любви изменениям в семейной жизни к лучшему. Женщинам , ожидающим ребенка , не стоит ходить с распущенными волосами — к долгим родам.

ожидающим ребенка не стоит ходить с распущенными волосами — к долгим родам. Нельзя пересчитывать деньги и запасы — могут очень быстро закончиться.

Нельзя носить одежду черного , синего и зеленого цветов — к потере удачи. А вот коричневый цвет может привлечь к человеку достаток , хорошую прибыль.

Яблоня , цветение. СС0

Народные приметы на 19 апреля

Днем тепло , а к ночи холодает — погода будет теплой долгое время.

а к ночи холодает — погода будет теплой долгое время. Сильный дождь — грибное лето.

Теплый дождь — сулит богатый урожай.

Из березы течёт много сока — лето окажется дождливым.

Ласточки еще не прилетели — холод еще долго простоит.

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