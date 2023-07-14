Названы вещи, которые запрещено делать на Летние Кузьминки 14 июля

14 июля - народный праздник Летние Кузьминки и церковный день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана.

Традиции на Летние Кузьминки

14 июля можно копать и пахать землю, пропалывать грядки.

Хороший день, чтобы собрать ягоды и сварить из них компот, варенье и другие заготовки. Если сделать их 14 июля, они будут обладать особым вкусом.

При этом сваренное сегодня малиновое варенье нельзя отдавать кому-либо - к неудачам в личной жизни.

Вечером собирали стол, звали гостей и готовили особую кашу, в которую добавляли продукты, принесенные гостями.

Лучшие цвета для праздничной одежды сегодня — красный и белый. Не обязательно, чтобы вся одежда была в таких цветах, достаточно одной детали нужного цвета.

Варенье. СС0

Что нельзя делать на Летние Кузьминки

Нельзя работать кузнецам, поскольку у них сегодня праздник. А работой они могут привлечь сильный град, который повредит посадки и урожай.

Нельзя тратить много денег, делать крупные покупки. Экономия обернется удачей и благополучием в финансовой сфере и обеспечит семью достатком.

Нельзя завидовать, даже белой завистью - собственных целей и желаний добиться не получится.

Нельзя грустить, плакать и унывать. Хорошее настроение привлечет удачу и решение от любых проблем и неурядиц.

Не стоит делиться тайнами или слушать чужие секреты - все выйдет наружу.

Варенье. freepik.com

Приметы на 14 июля

Ночью звезды мерцают, а утром появились тучи — будет сильная гроза.

Желтые листья появились — осень будет ранняя.

Огонь у свечи маленький и светит тускло — будет дождь.

Паук на паутинке спускается — стоит ожидать теплую погоду.

Ветер в теплую погоду резко меняет направление — будет дождь.

Ветер усилился — к осадкам.

Сорока кричит — можно ждать продолжительную жару.

Западный ветер — погода будет мокрой.

Источник.