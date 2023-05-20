Названы вещи, которые строго запрещено делать в Купальницу 20 мая

20 мая 2023 года проходит народный праздник Купальница и церковный Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Altapress.ru рассказывает приметы, традиции и запреты этого дня.

Традиции в Купальницу

Купальницей праздник назвали по той причине, что сегодня проводили водные процедуры. В такой день нужно купать лошадей в реке, омыть их речной водой с ног до головы.

Кроме того, и сами люди также принимали водные процедуры. Так как вода в реке для людей ещё холодная, ее набирали в ведра и выставляли на солнце, чтобы она нагрелась, после чего обливались. Обряд с речной водой дарит крепкое здоровье.

Водой из реки, которая была набрана на рассвете, обрызгивали все углы дома, чтобы изгнать из жилища темные силы. Пол подметали веником, который смачивали в этой же воде.

Кроме речной воды, целебными силами обладает и роса. Если утром на траве есть роса, ее можно собрать в ладони и умыться — для красоты и крепости организма.

Однако нужно понимать, что в условиях города, вблизи дорог и заводов, делать это категорически нельзя, так как грязь и химикаты оседают на траве.

Лето, цветы. СС0

Что нельзя делать в Купальницу 20 мая

Нельзя брать в руки острые предметы и играть с огнем — есть риск получить травму. Потому стоит держаться подальше от ножей, ножниц, иголок, топоров и так далее.

Нельзя ругаться, сквернословить, чертыхаться, употреблять бранные слова — в душе поселится негатив.

Нельзя лгать, преувеличивать, лицемерить, льстить, говорить неправду о других людях, разводить слухи и сплетни — вранье не приведет ни к чему другому, кроме проблем и неурядиц.

Цветы. Весна. СС0

Народные приметы в Купальницу 20 мая

Радуга вечером — погода будет ясной.

Радуга утром — дождливый день.

Кольцо вокруг луны — к ветру.

На восходе лучи солнца разных цветов — к плохой погоде.

Дождь — к теплому сентябрю.

Дождь создает на лужах пену — ненастье окажется продолжительным.

Радуга, в которой преобладает зеленый цвет — к дождю.

На закате солнце красное и кажется больше обычного — к ветреной погоде.

Пчелы с самого утра активно летают — будет гроза.

Муравьи лезут на ноги — к жаре.

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