Традиции
У праздника много названий - Матфей Ненастный, Матвеев день, Матфей Змеесос. Церковь чтит память апостола Матфия.
В старину считали, что сегодня змеи могут высосать из коров молоко - отсюда и одно из названий. Поэтому пристально следили за скотом на пастбище и в хлеву.
Хозяйкам не рекомендовали доить коров в одиночестве. Животных также не пускали на пастбищ, старались держать подальше от чужаков - чтобы избежать сглаза.
22 августа не хвастаются количеством надоенного молока - приведет к болезни и сокращению удоя.
Ненастным же день называют из-за погоды, которая обычно разыгрывалась в этот день - а именно ливень, гроза, сильный ветер, тучи. Дожди уже считаются осенними - холодные и частые.
Что запрещено делать
- Нельзя спешить и суетиться — ничего из задуманного не получится.
- Нельзя носить украшения - они могут привлечь к себе нечистую силу и болезни.
- Все еще стоит придерживаться поста.
- Нельзя хвалиться чем угодно — можно сглазить.
- Нежелательно одеваться в черное и темное — притянет беды и несчастья.
- Нельзя тереть ладони друг о друга — к бедности.
Приметы
- Нет росы — будет ненастная погода.
- Обильная роса — к жаркому дню.
- Рыба совсем не клюёт — стоит ждать ненастье.
- Южный ветер — к снежной зиме.
- Уж выполз на дорогу и греется в лучах солнца — будет дождь.
- Северный ветер — будет хорошая и сухая погода.
- Часто случаются вихри — к суровой зиме.
- Дождь сегодня — ненастная погода простоит до конца месяца.
- Тихая и сухая погода — к поздней зиме.