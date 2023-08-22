23 августа
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на Змеесоса 22 августа. Какая будет предстоящая зима

22 августа - народный праздник Матфей Змеесос и церковный день памяти апостола Матфия.

Гадюка. Змея.
Гадюка. Змея.
unsplash.com

Традиции

У праздника много названий - Матфей Ненастный, Матвеев день, Матфей Змеесос. Церковь чтит память апостола Матфия.

В старину считали, что сегодня змеи могут высосать из коров молоко - отсюда и одно из названий. Поэтому пристально следили за скотом на пастбище и в хлеву.

Хозяйкам не рекомендовали доить коров в одиночестве. Животных также не пускали на пастбищ, старались держать подальше от чужаков - чтобы избежать сглаза.

22 августа не хвастаются количеством надоенного молока - приведет к болезни и сокращению удоя.

Ненастным же день называют из-за погоды, которая обычно разыгрывалась в этот день - а именно ливень, гроза, сильный ветер, тучи. Дожди уже считаются осенними - холодные и частые.

Осень. Кот.
Осень. Кот.
СС0

Что запрещено делать

  • Нельзя спешить и суетиться — ничего из задуманного не получится.
  • Нельзя носить украшения - они могут привлечь к себе нечистую силу и болезни.
  • Все еще стоит придерживаться поста.
  • Нельзя хвалиться чем угодно — можно сглазить.
  • Нежелательно одеваться в черное и темное — притянет беды и несчастья.
  • Нельзя тереть ладони друг о друга — к бедности.
Осень.
Осень.
СС0

Приметы

  • Нет росы — будет ненастная погода.
  • Обильная роса — к жаркому дню.
  • Рыба совсем не клюёт — стоит ждать ненастье.
  • Южный ветер — к снежной зиме.
  • Уж выполз на дорогу и греется в лучах солнца — будет дождь.
  • Северный ветер — будет хорошая и сухая погода.
  • Часто случаются вихри — к суровой зиме.
  • Дождь сегодня — ненастная погода простоит до конца месяца.
  • Тихая и сухая погода — к поздней зиме.

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