Традиции

У праздника много названий - Матфей Ненастный, Матвеев день, Матфей Змеесос. Церковь чтит память апостола Матфия.

В старину считали, что сегодня змеи могут высосать из коров молоко - отсюда и одно из названий. Поэтому пристально следили за скотом на пастбище и в хлеву.

Хозяйкам не рекомендовали доить коров в одиночестве. Животных также не пускали на пастбищ, старались держать подальше от чужаков - чтобы избежать сглаза.

22 августа не хвастаются количеством надоенного молока - приведет к болезни и сокращению удоя.

Ненастным же день называют из-за погоды, которая обычно разыгрывалась в этот день - а именно ливень, гроза, сильный ветер, тучи. Дожди уже считаются осенними - холодные и частые.

Осень. Кот. СС0

Что запрещено делать

Нельзя спешить и суетиться — ничего из задуманного не получится.

Нельзя носить украшения - они могут привлечь к себе нечистую силу и болезни.

Все еще стоит придерживаться поста.

Нельзя хвалиться чем угодно — можно сглазить.

Нежелательно одеваться в черное и темное — притянет беды и несчастья.

Нельзя тереть ладони друг о друга — к бедности.

Осень. СС0

Приметы

Нет росы — будет ненастная погода.

Обильная роса — к жаркому дню.

Рыба совсем не клюёт — стоит ждать ненастье.

Южный ветер — к снежной зиме.

Уж выполз на дорогу и греется в лучах солнца — будет дождь.

Северный ветер — будет хорошая и сухая погода.

Часто случаются вихри — к суровой зиме.

Дождь сегодня — ненастная погода простоит до конца месяца.

Тихая и сухая погода — к поздней зиме.

Источник.