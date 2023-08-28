Успение Пресвятой Богородицы — праздник и памятный день, который посвящен кончине Божией Матери.
Успение также закрывает Успенский пост, который длился с 14 по 27 августа.
Разрешено веселье, песни, танцы и все, что было запрещено в пост.
На Спожинки же заканчивали жатву хлеба. Оставляли на поле последний сноп сена несжатым, перевязывали его праздничной лентой и предоставляли духу полей Полевику в качестве подарка. По приметам, там он прятался от непогоды в зимние холода.
28 августа 2023 года что можно делать
Принято устраивать застолье, готовить вкусные блюда в честь окончания поста.
Пригласить друзей, родных, угостить нуждающихся.
Принято солить огурцы именно в этот день - будут особенно вкусными и радовать всю зиму.
Стоит сходить на службу в церковь, помолиться, подать милостыню.
Что запрещено делать на Успение
- Нельзя грубо обращаться с землей - она считается именинницей. Не выбрасывать отходы, не разжигать костры - к проблемам с финансами, голоду.
- Нельзя ходить босиком по земле и траве, на которой есть роса - это слезы природы по Богородице.
- Нельзя носить неудобную обувь и рисковать получить травму ноги. Если сегодня повредить ноги - к серьезным недугам.
- Нельзя ругаться, использовать нецензурную лексику.
- Нельзя мыслить плохо, грустить.
- Нельзя желать зла, мести, задумывать недоброе, злиться.
Народные приметы на 28 августа 2023 года
- Солнечная и теплая погода сегодня — Бабье лето будет с частыми дождями.
- Много паутины — к морозной зиме.
- Ночью туман у земли стоит — будет дождь.
- Цветы пахнут сильнее обычного — к ненастью.
- Радуга — осень окажется мягкой и теплой, с умеренными осадками.
- Гроза — будет ранняя осень с дождями.
- Утро хмурое — стоит ждать дождь вечером.
- Мухи особенно приставучие — будет похолодание.
- Хлеб уронить — к проблемам со здоровьем.