Рождество Николая Чудотворца - что за праздник

Николай Чудотворец - покровитель путешественников, моряков, а также сирот и заключннных. Ччитается прообразом Санта Клауса или Деда Мороза.

Известен также как Николай Угодник, Николай Мирликийский и Святой Николай. Родился около 270 года на территории современной Турции — в древнем ликийском городе Патара. Почитается в лике святителей, как чудотворец.

Этому святому посвящено несколько праздников.11 августа - Рождество, 19 декабря - День преставления (успения) Николая Угодника, 22 мая - перенесение его мощей из Мир Ликийских в Бари.

11 августа 2023 года что можно делать

Верующим стоит посетить храм, помолиться. Подать милостыню. Вести себя подобающе — не ругаться, не злиться, не мыслить зло.

Рутинная работу или отдых, поход в гости, прогулка, простые домашние заботы - лучший способ провести праздник.

Народное название праздника - Калинник. Церковь чтит память мученика Каллиника Киликийского. Также название связано с известной ягодой, которую в это время собирали и готовили пироги, кисель, компот и прочее.

Умывание свежим соком калины с утра — секрет молодости и красоты. Если прислониться к стволу калины или посидеть рядом, можно обеспечить свой организм здоровьем. Обнять калину — весь год здоровым быть.

Считается, что этим утром может ударить мороз. Если это происходило, то предвещало плохой урожай хлеба.

Калина. unsplash.com

Что запрещено делать на Рождество Николая Чудотворца

Нельзя поступать грубо с калиной — можно потерять счастье и здоровье. Нельзя находиться рядом с этим растением с плохим настроением или злыми мыслями, ругаться рядом с ними - иначе наступит черная полоса.

Нельзя до обеда заниматься финансовыми делами, в том числе что-то продавать, покупать. Нельзя даже обсуждать финансы - к ухудшению этой стороны жизни.

Нельзя обижаться по пустякам — к проблемам в любви, отношениях в семье.

Нельзя проявлять жадничать, отказывать в помощи - так человек сам окажется на месте нуждающихся.

Калина. unsplash.com

Приметы на 11 августа

Туманное утро или день — к хорошему урожаю.

Утренний мороз — к плохому урожаю хлеба.

Вечером в низинах и на реках виден туман — к большому урожаю грибов.

Утро и день теплые — к теплому началу сентября.

Ворона сидит клювом к ветру и каркает — к ненастью.

Тетерев быстро перелетает через поле — будет ненастная погода.

Много орехов и ягод уродилось — к суровой земле.

Мало грибов в этом году — к зиме с сильными морозами и большим количеством снега.

Туман утром — к малому сбору меда.

Спелый овес вновь зазеленел — осень будет ненастная.

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