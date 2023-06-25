Названы вещи, которые строго запрещено делать на праздник Петр Солнцеворот 25 июня

25 июня проходит народный праздник Петр Солнцеворот и церковный день памяти преподобного Онуфрия Великого. Altapress.ru рассказывает о традициях, приметах и запретах этого дня.

Традиции на праздник Петр Солнцеворот 25 июня

Сегодня самая большая продолжительность дня и самые короткие ночи. После того, как солнце проходит через свою пиковую стадию, дни становятся все короче. Считается, что с этого времени лето поворачивает на жару.

День считается удачным для рыбной ловли. После рыбалки можно приготовить уху, она получится вкусной и сытной. Более того, первые блюда сегодня желательно делать из рыбы.

Уха в этот день привлечет удачу и благополучие, а с последней ложкой блюда из рыбы нужно загадать желание и оно обязательно сбудется.

Солнце, лето, тепло. altapress.ru

Что нельзя делать на праздник Петр Солнцеворот 25 июня

Нельзя рано ложиться спать. Нужно дотерпеть до полуночи, иначе задуманные планы могут не сбыться, а перед сном стоит загадывать желание.

Нельзя носить черные и темные вещи. Если отказаться от них нельзя, то стоит разнообразить свой внешний вид светлыми или яркими деталями в одежде.

Нельзя покупать корову. Скотина, купленная в этот день, заблудится, заболеет или с ней случится какое-то другое несчастье.

Беременным нельзя позволять другим людям гладить свой живот — ребенок родится слишком доверчивым и наивным.

Нельзя давать ребенку спать на чужой подушке — начнет страдать от ночных кошмаров. А если вы в гостях, то положите под подушку камешек или уголек.

Нельзя косить траву. В траве может прятаться нечисть. В этом случае она зацепится за косу и таким образом попадет в жилище человека, начнет вредить.

Солнце в лесу. СС0

Приметы на праздник Петр Солнцеворот 25 июня

Ясная погода — сена будет много.

Дождь — во время сенокоса пойдут дожди.

Много росы — к богатому урожаю.

Воробьи много щебечут — к непогоде.

Сыч кричит ночью — к дождю.

Гуси и утки бьют крыльями по воде и часто ныряют — погода испортится.

Туча идет с западной стороны — возможен град.

Цапли собираются на возвышенностях — ненастье предчувствуют.

Ветви ели поднимаются вверх — к солнечной погоде.

Вечером туман и роса — к хорошей погоде.

Ворона с утра каркает — к сложностям на сегодня.

Куры мало несутся — к похолоданию.

Ночью Млечный путь отчетливо виден — к солнечной погоде.

Дождевые тучи беловатые — может пойти град.

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