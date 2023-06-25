Названы вещи, которые строго запрещено делать на праздник Петр Солнцеворот 25 июня

Традиции на праздник Петр Солнцеворот 25 июня
Сегодня самая большая продолжительность дня и самые короткие ночи. После того, как солнце проходит через свою пиковую стадию, дни становятся все короче. Считается, что с этого времени лето поворачивает на жару.
День считается удачным для рыбной ловли. После рыбалки можно приготовить уху, она получится вкусной и сытной. Более того, первые блюда сегодня желательно делать из рыбы.
Уха в этот день привлечет удачу и благополучие, а с последней ложкой блюда из рыбы нужно загадать желание и оно обязательно сбудется.
Что нельзя делать на праздник Петр Солнцеворот 25 июня
- Нельзя рано ложиться спать. Нужно дотерпеть до полуночи, иначе задуманные планы могут не сбыться, а перед сном стоит загадывать желание.
- Нельзя носить черные и темные вещи. Если отказаться от них нельзя, то стоит разнообразить свой внешний вид светлыми или яркими деталями в одежде.
- Нельзя покупать корову. Скотина, купленная в этот день, заблудится, заболеет или с ней случится какое-то другое несчастье.
- Беременным нельзя позволять другим людям гладить свой живот — ребенок родится слишком доверчивым и наивным.
- Нельзя давать ребенку спать на чужой подушке — начнет страдать от ночных кошмаров. А если вы в гостях, то положите под подушку камешек или уголек.
- Нельзя косить траву. В траве может прятаться нечисть. В этом случае она зацепится за косу и таким образом попадет в жилище человека, начнет вредить.
Приметы на праздник Петр Солнцеворот 25 июня
- Ясная погода — сена будет много.
- Дождь — во время сенокоса пойдут дожди.
- Много росы — к богатому урожаю.
- Воробьи много щебечут — к непогоде.
- Сыч кричит ночью — к дождю.
- Гуси и утки бьют крыльями по воде и часто ныряют — погода испортится.
- Туча идет с западной стороны — возможен град.
- Цапли собираются на возвышенностях — ненастье предчувствуют.
- Ветви ели поднимаются вверх — к солнечной погоде.
- Вечером туман и роса — к хорошей погоде.
- Ворона с утра каркает — к сложностям на сегодня.
- Куры мало несутся — к похолоданию.
- Ночью Млечный путь отчетливо виден — к солнечной погоде.
- Дождевые тучи беловатые — может пойти град.