16 апреля
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на Пасху

16 апреля — церковный праздник Светлая Пасха и народный праздник Никита Водопол. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Пасха. Кулич и яйца.
Пасха. Кулич и яйца.
CC0

Традиции на православную Пасху

16 апреля обязательно нужно посетить храм — богослужения проходят весь день. Причем прийти туда нужно в свежей одежде — вчерашнюю носить в этот светлый день не полагается.

В этот день обязательно нужно поздравлять родных и близких словами: «Христос Воскрес!», а в ответ услышать: «Воистину Воскрес!». Также нужно съесть крашенное яйцо и кулич.

Принято считать, что красные яйца на Пасху олицетворяют кровь Христа, которую он пролил во спасение людей. А вот кулич символизирует Тело Христа, а также переломленный на Тайной вечере хлеб.

В доме нужно раскрыть окна, шторы, жалюзи. На Пасху свет имеет очистительную силу. Попав в дом через окна, он очистит жилье от всякого негатива и темных сил.

Будет хорошо помириться с недругами или с теми людьми, с которыми у вас возникла ссора.

Пасха. Яйца.
Пасха. Яйца.
altapress.ru

Что нельзя делать на Пасху

  • Ни в коем случае нельзя на Пасху посещать кладбища. Это нужно делать на Радоницу. Поминать усопших в этот день тоже запрещено.
  • Жениться в Пасху нельзя, но договариваться о будущей свадьбе не запрещено, если это действо не сопровождается застольем с обильным питьем.
  • Заниматься мытьем, бытовыми делами, рукоделиями не следует.
  • Нельзя стричься, краситься, делать прическу, завивку, маникюр, педикюр, идти в салон красоты или к косметологу.
Пасха. Яйца.
Пасха. Яйца.
altapress.ru

Народные приметы 16 апреля на Никиту Водопола

  • Дождь — к ненастной весне.
  • Северный ветер — к дождю. Кстати, почитать прогноз погоды на 16 апреля 2023 можно здесь.
  • После грома стало прохладно — предвещает холодное лето.
  • Цветы мать-и-мачехи закрылись раньше 18:00 — погода испортится.
  • Лошади похрапывают и закидывают голову — к скорому дождю.
  • Обильно течет березовый сок — лето с частыми дождями.
Цветок. Мать-и-мачеха
Цветок. Мать-и-мачеха
СС0

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