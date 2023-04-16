16 апреля — церковный праздник Светлая Пасха и народный праздник Никита Водопол. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на православную Пасху

16 апреля обязательно нужно посетить храм — богослужения проходят весь день. Причем прийти туда нужно в свежей одежде — вчерашнюю носить в этот светлый день не полагается.

В этот день обязательно нужно поздравлять родных и близких словами: «Христос Воскрес!», а в ответ услышать: «Воистину Воскрес!». Также нужно съесть крашенное яйцо и кулич.

Принято считать, что красные яйца на Пасху олицетворяют кровь Христа, которую он пролил во спасение людей. А вот кулич символизирует Тело Христа, а также переломленный на Тайной вечере хлеб.

В доме нужно раскрыть окна, шторы, жалюзи. На Пасху свет имеет очистительную силу. Попав в дом через окна, он очистит жилье от всякого негатива и темных сил.

Будет хорошо помириться с недругами или с теми людьми, с которыми у вас возникла ссора.

Пасха. Яйца. altapress.ru

Что нельзя делать на Пасху

Ни в коем случае нельзя на Пасху посещать кладбища. Это нужно делать на Радоницу. Поминать усопших в этот день тоже запрещено.

Жениться в Пасху нельзя , но договариваться о будущей свадьбе не запрещено , если это действо не сопровождается застольем с обильным питьем.

но договариваться о будущей свадьбе не запрещено если это действо не сопровождается застольем с обильным питьем. Заниматься мытьем , бытовыми делами , рукоделиями не следует.

бытовыми делами рукоделиями не следует. Нельзя стричься , краситься , делать прическу , завивку , маникюр , педикюр , идти в салон красоты или к косметологу.

Пасха. Яйца. altapress.ru

Народные приметы 16 апреля на Никиту Водопола

Дождь — к ненастной весне.

Северный ветер — к дождю. Кстати , почитать прогноз погоды на 16 апреля 2023 можно здесь.

почитать прогноз погоды на 16 апреля 2023 можно здесь. После грома стало прохладно — предвещает холодное лето.

Цветы мать-и-мачехи закрылись раньше 18:00 — погода испортится.

Лошади похрапывают и закидывают голову — к скорому дождю.

Обильно течет березовый сок — лето с частыми дождями.

Цветок. Мать-и-мачеха СС0

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