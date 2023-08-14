Медовый Спас - что за праздник

Праздник называют Медовый Спас, Первый Спас (поскольку в августе три Спаса), Маковый Спас, Спас на воде. В старину считалось, что именно с этого дня начинается активный сбор меда. Сегодня же к Медовому спасу в самом разгаре ярмарки по продаже этого лакомства.

Также этот день - начало Успенского поста, который еще называли сытым. Ведь несмотря на запрет на употребление животных продуктов, наступало время сбора урожая, поэтому растительной пищи было в достатке.

Еще праздник называли Мокрым, поскольку совершалось водоосвящение. Священники шли к открытым водоемам и совершали малое водосвятие. Если искупаться в такой воде - прибавится здоровье, все тело и душа очистятся. Однако после этого дня купаться больше было нельзя.

Лодка. Водоем. СС0

14 августа 2023 года что можно делать

Пасечникам следует собрать весь мед - иначе его перетаскают соседские пчелы. Также мед можно отнести в церковь - для освещения. Вместе с ним в старину в храм несли и урожай, а также семена.

Обязательно нужно съесть хотя бы немного меда, если нет аллергии на него.

Пасечникам положено одеваться в новую, чистую одежду - иначе пчелы покинут.

Отличный день для приема или похода в гости - на чай с медом.

Медом можно угостить просящих и голодающих. Если поделиться медом с тремя людьми - нужда на год покинет поделившегося.

Хлеб с медом СС0

Что запрещено делать на Медовый Спас

Нельзя есть мясо, молочные продукты и рыбу - вплоть до 27 августа, пока проходит Успенский пост. Надо соблюдать определенный рацион, а также воздержаться от развлечений.

Нельзя громко разговаривать, кричать, ругаться - можно притянуть нечисть.

Нельзя злиться, сплетничать, вредничать, жадничать, замышлять недоброе - вред вернется в троекратном размере.

Ярмарка меда в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Приметы на 14 августа

Какая погода сегодня, такая будет 28 августа.

Сильный ветер — будет снежная зима.

Пиявки выбираются на сушу — будет дождь и гроза.

Дождь — окончание сезона лесных пожаров.

Первые перелетные птицы начинают улетать — к наступлению холодных ночей.

Розы полностью отцвели — опять же, начнутся холодные ночи, может выпадать иней.

Случайно рассыпать малину — скоро ожидается счастье.

В лужу нечаянно упасть — можно рассчитывать на прибыль.

В храм птица залетела — впереди благоприятные перемены у всех, кто в этот момент был там.

Птица в дом залетела — семье стоит ждать удачу.

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