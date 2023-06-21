Традиции на Летнее солнцестояние
Люди старались не пропускать этот день, выходили на сбор трав, кореньев, листьев, цветов и плодов.
В старину пели песни-заклички, прося Солнце убавить свой пыл и не уничтожить урожай.
Воду в этот день считали целебной. Если сегодня искупаться или хотя бы умыться из открытого источника, это принесет удачу.
Солнцестояние встречали с раннего утра. Люди вставали как можно раньше, забирались на высоту и встречали первые лучи рассвета. По поверьям, он заряжают человека силами, энергией, крепким здоровьем и защитой.
21 июня принято избавляться от хлама и старых вещей. Их раздавали или просто выбрасывали. Очищение жилища позволяет проникнуть в него чему-то светлому и позитивному.
В течение дня нужно хотя бы ненадолго открыть окна с солнечной стороны. Лучи, которые проникнут в дом, очистят жилище, выгонят из него всю нечисть.
Облить другого человека на солнцестояние или даже обрызгать его каплями воды — быть вместе на долгое время или даже до конца жизни.
Чтобы в семье была любовь, взаимопонимание, крепкие чувства, поддержка, можно в этот вечер устроить ужин при свечах.
Что нельзя делать 21 июня
- Нельзя ругать солнце за жару, яркий свет или за то, что оно скрылось за облаками. Сегодня к солнцу нужно относиться с уважением.
- Не стоит поворачиваться к солнцу спиной и тыкать в него пальцем.
- Нельзя ссориться, вступать в конфликты, испытывать негативные эмоции, вспоминать плохие события из прошлого. Плохое настроение может закрепиться и долго продержится.
- Нельзя отказывать людям, если они просят прощения за свои слова или поступки. Понять и простить в солнцестояние — скинуть тяжкий груз с души, очиститься.
- Не стоит ходить в темной одежде — можно долго не увидеть просвет в черной полосе жизни. Если светлую одежду надеть нельзя, то нужно разнообразить образ чем-то светлым, например, аксессуарами. Лучшие цвета этого дня - белый и желтый, а в качестве украшений подойдут серебро и золото, камни светлого оттенка, янтарь.
- Нельзя долго смотреть на солнце. Сегодня оно особенно яркое и может повредить глаза.
- Не стоит проводить день в одиночестве. Нужно хотя бы сходить в людное место.
- Нужно постараться не убивать насекомых. Считалось, что сегодня под видом насекомых живых посещают умершие предки.
- Не стоит закрывать окна шторами, иначе в доме может поселиться нечистая сила.
Приметы 21 июня
- Много росы — будет ясный день и большой урожай.
- Гроза — будет плохой сенокос.
- Гром долго гремит на одном месте — к затяжному ненастью.
- Собака валяется на земле, много пьет - к дождю.
- Лебеди вечером много кричат — к дождю.
- После осадков болота позеленели — к затяжной непогоде.
- Лес вдруг стих — будет гроза.
- Гром постоянно переходит с места на место — будет похолодание и град.
- Темные облака на закате — к ночной грозе.
- Роса долго не пересыхает, держится до полудня — день пройдет без осадков.