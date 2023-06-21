22 июня
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на Летнее солнцестояние 21 июня

21 июня - народный праздник Летнее солнцестояние и церковный день памяти великомученика Феодора Стратилата.

Жара. Солнце.
Жара. Солнце.
СС0

Традиции на Летнее солнцестояние

Люди старались не пропускать этот день, выходили на сбор трав, кореньев, листьев, цветов и плодов.

В старину пели песни-заклички, прося Солнце убавить свой пыл и не уничтожить урожай.

Воду в этот день считали целебной. Если сегодня искупаться или хотя бы умыться из открытого источника, это принесет удачу.

Солнцестояние встречали с раннего утра. Люди вставали как можно раньше, забирались на высоту и встречали первые лучи рассвета. По поверьям, он заряжают человека силами, энергией, крепким здоровьем и защитой.

21 июня принято избавляться от хлама и старых вещей. Их раздавали или просто выбрасывали. Очищение жилища позволяет проникнуть в него чему-то светлому и позитивному.

В течение дня нужно хотя бы ненадолго открыть окна с солнечной стороны. Лучи, которые проникнут в дом, очистят жилище, выгонят из него всю нечисть.

Облить другого человека на солнцестояние или даже обрызгать его каплями воды — быть вместе на долгое время или даже до конца жизни.

Чтобы в семье была любовь, взаимопонимание, крепкие чувства, поддержка, можно в этот вечер устроить ужин при свечах.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Что нельзя делать 21 июня

  • Нельзя ругать солнце за жару, яркий свет или за то, что оно скрылось за облаками. Сегодня к солнцу нужно относиться с уважением.
  • Не стоит поворачиваться к солнцу спиной и тыкать в него пальцем.
  • Нельзя ссориться, вступать в конфликты, испытывать негативные эмоции, вспоминать плохие события из прошлого. Плохое настроение может закрепиться и долго продержится.
  • Нельзя отказывать людям, если они просят прощения за свои слова или поступки. Понять и простить в солнцестояние — скинуть тяжкий груз с души, очиститься.
  • Не стоит ходить в темной одежде — можно долго не увидеть просвет в черной полосе жизни. Если светлую одежду надеть нельзя, то нужно разнообразить образ чем-то светлым, например, аксессуарами. Лучшие цвета этого дня - белый и желтый, а в качестве украшений подойдут серебро и золото, камни светлого оттенка, янтарь.
  • Нельзя долго смотреть на солнце. Сегодня оно особенно яркое и может повредить глаза.
  • Не стоит проводить день в одиночестве. Нужно хотя бы сходить в людное место.
  • Нужно постараться не убивать насекомых. Считалось, что сегодня под видом насекомых живых посещают умершие предки.
  • Не стоит закрывать окна шторами, иначе в доме может поселиться нечистая сила.
Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Приметы 21 июня

  • Много росы — будет ясный день и большой урожай.
  • Гроза — будет плохой сенокос.
  • Гром долго гремит на одном месте — к затяжному ненастью.
  • Собака валяется на земле, много пьет - к дождю.
  • Лебеди вечером много кричат — к дождю.
  • После осадков болота позеленели — к затяжной непогоде.
  • Лес вдруг стих — будет гроза.
  • Гром постоянно переходит с места на место — будет похолодание и град.
  • Темные облака на закате — к ночной грозе.
  • Роса долго не пересыхает, держится до полудня — день пройдет без осадков.

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