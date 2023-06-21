Традиции на Летнее солнцестояние

Люди старались не пропускать этот день, выходили на сбор трав, кореньев, листьев, цветов и плодов.

В старину пели песни-заклички, прося Солнце убавить свой пыл и не уничтожить урожай.

Воду в этот день считали целебной. Если сегодня искупаться или хотя бы умыться из открытого источника, это принесет удачу.

Солнцестояние встречали с раннего утра. Люди вставали как можно раньше, забирались на высоту и встречали первые лучи рассвета. По поверьям, он заряжают человека силами, энергией, крепким здоровьем и защитой.

21 июня принято избавляться от хлама и старых вещей. Их раздавали или просто выбрасывали. Очищение жилища позволяет проникнуть в него чему-то светлому и позитивному.

В течение дня нужно хотя бы ненадолго открыть окна с солнечной стороны. Лучи, которые проникнут в дом, очистят жилище, выгонят из него всю нечисть.

Облить другого человека на солнцестояние или даже обрызгать его каплями воды — быть вместе на долгое время или даже до конца жизни.

Чтобы в семье была любовь, взаимопонимание, крепкие чувства, поддержка, можно в этот вечер устроить ужин при свечах.

Жара. Солнце. Погода. СС0

Что нельзя делать 21 июня

Нельзя ругать солнце за жару, яркий свет или за то, что оно скрылось за облаками. Сегодня к солнцу нужно относиться с уважением.

Не стоит поворачиваться к солнцу спиной и тыкать в него пальцем.

Нельзя ссориться, вступать в конфликты, испытывать негативные эмоции, вспоминать плохие события из прошлого. Плохое настроение может закрепиться и долго продержится.

Нельзя отказывать людям, если они просят прощения за свои слова или поступки. Понять и простить в солнцестояние — скинуть тяжкий груз с души, очиститься.

Не стоит ходить в темной одежде — можно долго не увидеть просвет в черной полосе жизни. Если светлую одежду надеть нельзя, то нужно разнообразить образ чем-то светлым, например, аксессуарами. Лучшие цвета этого дня - белый и желтый, а в качестве украшений подойдут серебро и золото, камни светлого оттенка, янтарь.

Нельзя долго смотреть на солнце. Сегодня оно особенно яркое и может повредить глаза.

Не стоит проводить день в одиночестве. Нужно хотя бы сходить в людное место.

Нужно постараться не убивать насекомых. Считалось, что сегодня под видом насекомых живых посещают умершие предки.

Не стоит закрывать окна шторами, иначе в доме может поселиться нечистая сила.

Жара. Солнце. Погода. СС0

Приметы 21 июня

Много росы — будет ясный день и большой урожай.

Гроза — будет плохой сенокос.

Гром долго гремит на одном месте — к затяжному ненастью.

Собака валяется на земле, много пьет - к дождю.

Лебеди вечером много кричат — к дождю.

После осадков болота позеленели — к затяжной непогоде.

Лес вдруг стих — будет гроза.

Гром постоянно переходит с места на место — будет похолодание и град.

Темные облака на закате — к ночной грозе.

Роса долго не пересыхает, держится до полудня — день пройдет без осадков.

Источник.