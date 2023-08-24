25 августа
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на Евпатия Коловрата 24 августа

24 августа - народный праздник Евпатий Коловрат и церковный день памяти священномученика Евпла Катанского.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Традиции на Евпатия Коловрата

Евпатий Коловрат — русский богатырь, живший в 18 веке, легендарный герой времен нашествия на Русь хана Батыя, упоминается в «Повести о разорении Рязани Батыем».

В это время начинают стрижку овец. Если состричь шерсть сейчас, то овцы как раз обрастут до холодов. Также можно начинать вязать теплые вещи, делать валенки.

А у кого нет овец - могут начать ухаживать за собаками и кошками и также вычесывать их, приводя шерсть в порядок.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Что запрещено делать на Евпатия Коловрата

Нельзя иди на кладбище, гулять по болотам, отравляться в дикий лес. И вот почему:

  • Считалось, что на болотах бродит белый конь, который ищет своего погибшего хозяина (Евпатия Коловрата).
  • Также белый конь скачет по могилам, которые разрывает и плачет над умершими.
  • В лесу же бродят неупокоившиеся души, а на сушу выходят русалки - поэтому нельзя ходить в лес, на охоту, рыбалку.
  • По этой же причине нельзя злиться, ругаться, выпивать - можно привлечь вышедшую нечисть.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу, водопад.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу, водопад.
unsplash.com.

Приметы на 24 августа

  • Красный или алый восход — ждать ветер и дождливую погоду.
  • Дождь во время восхода солнца — непогода затянется на несколько дней.
  • Туман над водой стелется — к солнечным дням.
  • Роса выпала на закате — завтра утром будет ясно и тепло.
  • Большой урожай орехов — будет морозная зима с вьюгами.
  • Мало грибов в этом году — зима предстоит холодная.
  • Безветренный день сегодня — будет устоявшаяся теплая погода.
  • Яркий и солнечный день — к сухому сентябрю.
  • Молния без дождя — стоит ждать ливни.
  • Встретить незнакомого белого коня — плохая примета.

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