Названы вещи, которые строго запрещено делать на день Бориса и Глеба 6 августа

Что принято делать на день Бориса и Глеба
В этот день собирайте ягоды черемухи и смородины. Приступайте к заготовкам на зиму или приготовлению блюд с ягодами
Если с осин летит пух - нужно отправляться в лес за подосиновиками.
Следите за погодными условиями. Считается, что каким окажется этот день, такая погода будет наблюдаться в конце лета.
На Алтае повторно зацвела черемуха.
из соцсетей
Что нельзя делать на день Глеба и Бориса
- Не рекомендуется отправляться в поля и луга для работы.
- Нельзя делать банные веники - вместо лечения они будут болезни приносить.
- Во время грозы нельзя смотреть на молнию - к проблемам с глазами.
- Если началась гроза, нельзя оставлять открытыми окна - нечистая сила проникнет в дом.
- Женщинам нельзя ходить с распущенными волосами - в них может спрятаться нечисть, которая начнёт вредить волосам, из-за чего они станут плохо выглядеть и выпадать. Женщинам с короткими волосами нужно надеть головной убор.
- Нельзя рубить лес для строительства дома - брёвна из срубленного в этот день дерева будут привлекать в дом ссоры и скандалы.
- Нельзя верить и доверять чужим советам - к неудаче.
Девушка. Волосы. Ветер.
CC0
Народные приметы на 6 августа
- Кукушка низко летает — перед дождём.
- Рано с утра мухи разжужжались — будет солнечно.
- Чайки много купаются — к осадкам.
- Пауки плетут паутину — к солнечной погоде.
- Южный ветер — к ненастью.
- Цыплята к курице жмутся — дождь предчувствуют.
- Роса до обеда не пересыхает — перед грозой.
- Дождливый день — зима предстоит тёплая и снежная.
- Дождь ранним утром — день будет солнечный.
- Ясный день — к зиме суровой, морозной, малоснежной.