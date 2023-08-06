Названы вещи, которые строго запрещено делать на день Бориса и Глеба 6 августа

6 августа - церковный день памяти святых Бориса и Глеба. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах в этот день.

Что принято делать на день Бориса и Глеба

В этот день собирайте ягоды черемухи и смородины. Приступайте к заготовкам на зиму или приготовлению блюд с ягодами

Если с осин летит пух - нужно отправляться в лес за подосиновиками.

Следите за погодными условиями. Считается, что каким окажется этот день, такая погода будет наблюдаться в конце лета.

На Алтае повторно зацвела черемуха. из соцсетей

Что нельзя делать на день Глеба и Бориса

Не рекомендуется отправляться в поля и луга для работы.

Нельзя делать банные веники - вместо лечения они будут болезни приносить.

Во время грозы нельзя смотреть на молнию - к проблемам с глазами.

Если началась гроза, нельзя оставлять открытыми окна - нечистая сила проникнет в дом.

Женщинам нельзя ходить с распущенными волосами - в них может спрятаться нечисть, которая начнёт вредить волосам, из-за чего они станут плохо выглядеть и выпадать. Женщинам с короткими волосами нужно надеть головной убор.

Нельзя рубить лес для строительства дома - брёвна из срубленного в этот день дерева будут привлекать в дом ссоры и скандалы.

Нельзя верить и доверять чужим советам - к неудаче.

Девушка. Волосы. Ветер. CC0

Народные приметы на 6 августа

Кукушка низко летает — перед дождём.

Рано с утра мухи разжужжались — будет солнечно.

Чайки много купаются — к осадкам.

Пауки плетут паутину — к солнечной погоде.

Южный ветер — к ненастью.

Цыплята к курице жмутся — дождь предчувствуют.

Роса до обеда не пересыхает — перед грозой.

Дождливый день — зима предстоит тёплая и снежная.

Дождь ранним утром — день будет солнечный.

Ясный день — к зиме суровой, морозной, малоснежной.

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