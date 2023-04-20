20 апреля — Православный праздник Четверг Светлой (Пасхальной) сплошной седмицы и народный праздник Акулинин день. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Акулинин день

Акулининым день называют в честь памяти мученицы Акилины Младшей, а также мученика Руфина диакона и еще 200 воинов, пострадавших около 310 года.

20 апреля, по поверьям, просыпаются русалки. В связи с этим женщины приносили на берег материи, холсты или платья, чтобы водяные девы могли одеться и отплатить добром, пощадив людей.

Если нужно 20 апреля пойти за водой на водоем, устроить стирку или рыбалку, с собой брали пучок полыни — он должен был отпугнуть русалок и не дать им навредить человеку.

Еще для защиты использовали чеснок. Но чаще старались не ходить к открытой воде поодиночке.

Русалка. unsplash.com

Что нельзя делать в Четверг Светлой седмицы

Не рекомендуется смотреть в окно , особенно с наступлением темноте — можно привлечь в дом нечисть.

особенно с наступлением темноте — можно привлечь в дом нечисть. Нельзя рассматривать в окно ночное небо , Луну и звезды — к болезням и неприятностям. Однако на улице смотреть можно.

Луну и звезды — к болезням и неприятностям. Однако на улице смотреть можно. Нельзя заглядывать в чужие окна — можно перенять беды чужого дома на свой.

Нельзя ругаться рядом с водой , мусорить , кидать что-то в водоемы — считалось , что русалки могут отомстить.

мусорить кидать что-то в водоемы — считалось что русалки могут отомстить. Нельзя тратить последние деньги — пополнения бюджета придется ждать очень долго.

После заката нельзя резать новую буханку или батон хлеба — к бедности и ссорам в доме.

Гостям не следует громко разговаривать , смеяться , петь песни и уж тем более ругаться в чужом доме — Домовой может сильно на них разозлиться , причинит вред.

смеяться петь песни и уж тем более ругаться в чужом доме — Домовой может сильно на них разозлиться причинит вред. В спальне нельзя сушить зонтики и оставлять верхнюю одежду , в которой выходили на улицу — в дом и личную жизнь можно занести негатив , ссоры и скандалы , разлад в семье.

в которой выходили на улицу — в дом и личную жизнь можно занести негатив ссоры и скандалы разлад в семье. Нельзя ругаться — ссоры будут преследовать весь год.

Лунное затмение СС0

Народные приметы на 20 апреля

Заря красного цвета — к ненастью в жизни человека.

Грачи в небе играют — к теплу.

Дождь — к хорошему урожаю на калину и малину.

На ночном небе много звезд — к урожаю грибов и ягод.

Гром и дождь — к скорому улучшению погоду.

Гром без дождя — к вечеру погода испортится.

Считается , что в этот день зеленеет береза.

что в этот день зеленеет береза. Какая погода сегодня , такая будет и 20 сентября.

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