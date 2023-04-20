20 апреля
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Жизнь

Названы вещи, которые обязательно нужно сделать в Четверг Светлой седмицы

20 апреля — Православный праздник Четверг Светлой (Пасхальной) сплошной седмицы и народный праздник Акулинин день. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Традиции на Акулинин день

Акулининым день называют в честь памяти мученицы Акилины Младшей, а также мученика Руфина диакона и еще 200 воинов, пострадавших около 310 года.

20 апреля, по поверьям, просыпаются русалки. В связи с этим женщины приносили на берег материи, холсты или платья, чтобы водяные девы могли одеться и отплатить добром, пощадив людей.

Если нужно 20 апреля пойти за водой на водоем, устроить стирку или рыбалку, с собой брали пучок полыни — он должен был отпугнуть русалок и не дать им навредить человеку.

Еще для защиты использовали чеснок. Но чаще старались не ходить к открытой воде поодиночке.

Русалка.
Русалка.
unsplash.com

Что нельзя делать в Четверг Светлой седмицы

  • Не рекомендуется смотреть в окно, особенно с наступлением темноте — можно привлечь в дом нечисть.
  • Нельзя рассматривать в окно ночное небо, Луну и звезды — к болезням и неприятностям. Однако на улице смотреть можно.
  • Нельзя заглядывать в чужие окна — можно перенять беды чужого дома на свой.
  • Нельзя ругаться рядом с водой, мусорить, кидать что-то в водоемы — считалось, что русалки могут отомстить.
  • Нельзя тратить последние деньги — пополнения бюджета придется ждать очень долго.
  • После заката нельзя резать новую буханку или батон хлеба — к бедности и ссорам в доме.
  • Гостям не следует громко разговаривать, смеяться, петь песни и уж тем более ругаться в чужом доме — Домовой может сильно на них разозлиться, причинит вред.
  • В спальне нельзя сушить зонтики и оставлять верхнюю одежду, в которой выходили на улицу — в дом и личную жизнь можно занести негатив, ссоры и скандалы, разлад в семье.
  • Нельзя ругаться — ссоры будут преследовать весь год.
Лунное затмение
Лунное затмение
СС0

Народные приметы на 20 апреля

  • Заря красного цвета — к ненастью в жизни человека.
  • Грачи в небе играют — к теплу.
  • Дождь — к хорошему урожаю на калину и малину.
  • На ночном небе много звезд — к урожаю грибов и ягод.
  • Гром и дождь — к скорому улучшению погоду.
  • Гром без дождя — к вечеру погода испортится.
  • Считается, что в этот день зеленеет береза.
  • Какая погода сегодня, такая будет и 20 сентября.

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