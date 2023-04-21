Традиции на Родиона Ледолома
По поверьям, 21 апреля встречаются Солнце и Месяц, которые не виделись с самой осени. Если они ясные, то встреча прошла хорошо — лето будет теплым. Если на улице туманно, небо пасмурное, небесные светила видны плохо — встреча прошла неудачно, лето будет холодным, пасмурным и малоурожайным.
Для крепкого здоровья стоит с утра умыться ключевой водой из родника.
Умывшись дома с утра, лицо не вытирают, а дают высохнуть самостоятельно — так притягивают счастье и удачу.
На Родиона Ледолома обычно появлялась первая трава. Ее собирали, подкладывали под подушку или матрас, а когда она полностью высыхала — сжигали.
По поверьям, такой ритуал избавляет от боли в суставах, бессонницы, кошмаров и уносит проблемы и переживания.
Что нельзя делать в Пятницу Светлой седмицы
- Не стоит набирать воду из природных водоемов — считалось, что Водяной и русалки особенно активны в этот день. С водой можно забрать часть водных богатств, за что хозяева водоемов впоследствии накажут вора. По этой же причине нельзя выбрасывать в озера и реки мусор, камни, палки.
- Нельзя рыбачить — можно разозлить Водяного, которому мешают заниматься делами. Улова не будет.
- Плохая примета сегодня покупать домашних скотину и животных — долго не проживут, заблудятся в лесу или их могут украсть.
- Нельзя лгать, преувеличивать, мошенничать — к большой беде.
- Плохой день для стрижки, прически, окрашивания, маникюра, педикюра и вообще любых косметических процедур.
Народные приметы на 21 апреля
- Солнечный день и ясная ночь — лето будет хорошее.
- День пасмурный, ночью плохо видно луну — к ненастному лету.
- Луна красноватого оттенка — к грозе или теплому дню.
- Вороны вечером уселись носами в одну сторону — с той стороны будет дуть ветер. Если повернулись клювами в разные стороны — к безветренной ночи.
- Встретить стаю ворон — впереди ожидает неприятность, беда или проблема.