21 апреля
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Жизнь

Названы вещи, которые нельзя делать в Пятницу Светлой седмицы

21 апреля — народный праздник Родион Ледолом и церковный Пятница Светлой седмицы. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Месяц в облаках.
Месяц в облаках.
unsplash.com

Традиции на Родиона Ледолома

По поверьям, 21 апреля встречаются Солнце и Месяц, которые не виделись с самой осени. Если они ясные, то встреча прошла хорошо — лето будет теплым. Если на улице туманно, небо пасмурное, небесные светила видны плохо — встреча прошла неудачно, лето будет холодным, пасмурным и малоурожайным.

Для крепкого здоровья стоит с утра умыться ключевой водой из родника.

Умывшись дома с утра, лицо не вытирают, а дают высохнуть самостоятельно — так притягивают счастье и удачу.

На Родиона Ледолома обычно появлялась первая трава. Ее собирали, подкладывали под подушку или матрас, а когда она полностью высыхала — сжигали.

По поверьям, такой ритуал избавляет от боли в суставах, бессонницы, кошмаров и уносит проблемы и переживания.

Снег на траве.
Снег на траве.
Михаил Хаустов

Что нельзя делать в Пятницу Светлой седмицы

  • Не стоит набирать воду из природных водоемов — считалось, что Водяной и русалки особенно активны в этот день. С водой можно забрать часть водных богатств, за что хозяева водоемов впоследствии накажут вора. По этой же причине нельзя выбрасывать в озера и реки мусор, камни, палки.
  • Нельзя рыбачить — можно разозлить Водяного, которому мешают заниматься делами. Улова не будет.
  • Плохая примета сегодня покупать домашних скотину и животных — долго не проживут, заблудятся в лесу или их могут украсть.
  • Нельзя лгать, преувеличивать, мошенничать — к большой беде.
  • Плохой день для стрижки, прически, окрашивания, маникюра, педикюра и вообще любых косметических процедур.
Рыбалка.
Рыбалка.
unsplash.com

Народные приметы на 21 апреля

  • Солнечный день и ясная ночь — лето будет хорошее.
  • День пасмурный, ночью плохо видно луну — к ненастному лету.
  • Луна красноватого оттенка — к грозе или теплому дню.
  • Вороны вечером уселись носами в одну сторону — с той стороны будет дуть ветер. Если повернулись клювами в разные стороны — к безветренной ночи.
  • Встретить стаю ворон — впереди ожидает неприятность, беда или проблема.

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