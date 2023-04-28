Традиции в Пудов день
28 апреля — особенно важный день для пчеловодов. В Пудов день они осматривали пчел, а если весна была ранней и устанавливалось тепло, ульи выставляли на свежий воздух.
Считалось, что 28 апреля распускаются почки рябины и калины. Травники собирали эти почки, чтобы готовить из них разнообразные снадобья и настои.
В этот день молятся об излечении от болезней, в том числе и серьезных и хронических. Также молятся об успехах на работе, о деньгах, финансовом благополучии.
Сегодня нужно сменить постельное белье — к череде добрых событий в жизни.
Что нельзя делать в Пудов день
- Нельзя обижать пчел, охотиться на них — сегодня праздник их и пчеловодов. Если пчела залетела в дом, нельзя ее убивать — нужно постараться выгнать.
- Нельзя ломать ветки калины и рябины — к зубной боли, проблемам с зубами.
- Нельзя делиться сокровенными вещами, секретами и тайнами. Даже с самыми близкими людьми — тайны могут навредить вам.
- Нельзя есть яйца от черной курицы — к проблемам со зрением.
- Нельзя измерять свой рост и параметры фигуры — к проблемам со здоровьем.
- Нельзя давать взаймы — долг не смогут вернуть.
Народные приметы на 28 апреля
- Несколько дней дует южный ветер — будет дождь.
- Днем ясно, а к вечеру тучи сгущаются — к перемене погоды.
- Красная заря — сильный ветер и дождь.
- Грачи играют — к солнечной погоде.
- Пчелы проявляют активность перед восходом солнца — к дождю.
- Пчелы в ульях сидят весь день или прилетели с лугов и полей раньше обычного — скоро пойдет дождь.
- Злые пчелы, нападают, жалят — быть засухе.
- Пчела возле лица кружится — ожидайте хорошие новости.
- Пчела на руку села — деньги привлекает.
- Пчела залетела в дом — день окажется удачным.
- Пчелиный рой залетел во двор — у хозяина будет счастье.
- Солнце светит сквозь облака — к грозе.
- Заяц дорогу перебежал — к счастью.
- Сильный ветер — скоро погода станет спокойной и теплой.