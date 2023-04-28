28 апреля — народный праздник Пудов день и церковный день памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в Пудов день

28 апреля — особенно важный день для пчеловодов. В Пудов день они осматривали пчел, а если весна была ранней и устанавливалось тепло, ульи выставляли на свежий воздух.

Считалось, что 28 апреля распускаются почки рябины и калины. Травники собирали эти почки, чтобы готовить из них разнообразные снадобья и настои.

В этот день молятся об излечении от болезней, в том числе и серьезных и хронических. Также молятся об успехах на работе, о деньгах, финансовом благополучии.

Сегодня нужно сменить постельное белье — к череде добрых событий в жизни.

Мед. Пчелы. СС0

Что нельзя делать в Пудов день

Нельзя обижать пчел , охотиться на них — сегодня праздник их и пчеловодов. Если пчела залетела в дом , нельзя ее убивать — нужно постараться выгнать.

охотиться на них — сегодня праздник их и пчеловодов. Если пчела залетела в дом нельзя ее убивать — нужно постараться выгнать. Нельзя ломать ветки калины и рябины — к зубной боли , проблемам с зубами.

проблемам с зубами. Нельзя делиться сокровенными вещами , секретами и тайнами. Даже с самыми близкими людьми — тайны могут навредить вам.

секретами и тайнами. Даже с самыми близкими людьми — тайны могут навредить вам. Нельзя есть яйца от черной курицы — к проблемам со зрением.

Нельзя измерять свой рост и параметры фигуры — к проблемам со здоровьем.

Нельзя давать взаймы — долг не смогут вернуть.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Народные приметы на 28 апреля

Несколько дней дует южный ветер — будет дождь.

Днем ясно , а к вечеру тучи сгущаются — к перемене погоды.

а к вечеру тучи сгущаются — к перемене погоды. Красная заря — сильный ветер и дождь.

Грачи играют — к солнечной погоде.

Пчелы проявляют активность перед восходом солнца — к дождю.

Пчелы в ульях сидят весь день или прилетели с лугов и полей раньше обычного — скоро пойдет дождь.

Злые пчелы , нападают , жалят — быть засухе.

нападают жалят — быть засухе. Пчела возле лица кружится — ожидайте хорошие новости.

Пчела на руку села — деньги привлекает.

Пчела залетела в дом — день окажется удачным.

Пчелиный рой залетел во двор — у хозяина будет счастье.

Солнце светит сквозь облака — к грозе.

Заяц дорогу перебежал — к счастью.

Сильный ветер — скоро погода станет спокойной и теплой.

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