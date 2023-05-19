Традиции на Иова Горошника
Горошником праздник называют из-за начала посева гороха, бобов, фасоли, а также из-за традиции готовить 19 мая блюда из гороха. Также приступали к посадке огурцов и тыквы.
Поскольку роса обладает особыми силами 19 мая, ею умывались для красоты, ходили по ней босиком - для здоровья. Однако вблизи городов и промышленных предприятий не стоит собирать росу - на траве скапливается большое количество грязи и химикатов.
Желающие выйти замуж девушки собирали росу на рушник, произносили любовный заговор, высушивали на свежем воздухе, после чего вручали тому парню, в которого были влюблены.
Что нельзя делать на Иова Многострадального
Не стоит топтаться по траве с росой без необходимости, а также смахивать влагу без всякой цели. Роса 19 мая обладает особыми силами.
Запрещено ругаться с родственниками и близкими - к серьезным неприятностям в семье.
19 мая не принято набирать работников. Новый сотрудник окажется ленивым, непрофессиональным и может испортить дело.
Не рекомендуется сажать горох ранним утром - склюют воробьи. Чтобы птицы не увидели процесс посадки, садоводы скрываются от них в сумерках вечера и на закате.
Не стоит беременным женщинам гладить чужих детей - ребенок в животе забеспокоится и доставит неудобства. будет толкаться.
Народные приметы 19 мая
- Обильная роса — будет хороший урожай огурцов.
- Туман утром — к ясной погоде без дождя.
- Утром нет росы — погода скоро переменится.
- Во время дождя на воде образуются большие пузыри — к затяжной непогоде.
- Из обломанных веток клена капает сок — к ясной погоде.
- Яркий солнечный день — к жаркому предстоящему лету.
- Ворона села на крыльцо дома — стоит ждать плохих новостей