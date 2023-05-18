Названы самые необычные способы намекнуть партнеру на интим

Самым популярным способом оказались письма на электронную почту и даже бумажные.

"Дорогая Элизабет, я надеюсь, что это письмо дойдет до вас. Пишу вам в предвкушении ужина на твоем прелестном южном цветочке".

Один из оригинальных способов намекнуть на интим - посветить фонариком.

"У нас с супругой есть фонарик, который мы называем сигналом Бэтмена. Мы оба на удаленке, часто участвуем в онлайн-совещаниях и так даем друг другу знать, что после работы прыгнем в постель".

Другая пользовательница предложила использовать онлайн-календари. Она создает мероприятие с пикантным названием и приглашает в него своего партнера. А также отправляет уведомление на электронную почту.

Не менее креативно можно намекнуть второй половинке во время разговора:

"Подхожу к ней и с роскошным британским акцентом говорю: «Простите. Сегодня чудовищно жарко и душно, и моему ныряльщику нужно освежиться в вашем бассейне любви. Не возражаете?»

Другие же предлагают пародировать брачные ритуалы животных.