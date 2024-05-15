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Жизнь

Технику для достижения яркого удовольствия назвали эксперты

Сексопатолог Джордан Рулло рассказала, что достичь яркого оргазма можно с помощью глубокого дыхания. Такой совет она назвала в комментарии для Woman & Home.

Известно, что примерно 4 из 10 женщин не могут достичь оргазма по различным причинам. Однако во многих случаях эту ситуацию можно исправить.

Врач объяснила, что лучший способ достичь оргазма — это глубокое дыхание. Диафрагмальное дыхание увеличивает поступление кислорода и крови, а также активизирует парасимпатическую нервную систему, что способствует расслаблению.

При этом научиться диафрагмальному дыханию легко. Нужно набрать воздух не только в грудную клетку, но и в область диафрагмы. Затем следует положить одну руку на живот, а другую — на грудь, чтобы понять, какая из них движется во время дыхания. При диафрагмальном дыхании двигаться должна рука, лежащая на животе.

Ранее сообщалось, что сексолог назвала главные плюсы утреннего секса.

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