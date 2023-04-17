17 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно, кто до конца апреля будет купаться в деньгах. Но есть нюанс

Астролог Тамара Глоба сделала финансовый расклад на конец апреля.

Астрология.
Астрология.
Pixabay.com

Главным героем денежного предсказания оказались Скорпионы. Вселенная будет к ним особенно щедра, заявила эксперт, пишет prochepetsk.ru.

Однако денежный дождь прольется лишь в том случае, если люди этого знака зодиака смогут побороть свою лень. На пути к богатству Скорпионам нужно научиться рисковать.

Ранее человечеству предсказали бессмертие — инженер по разработке искусственного интеллекта (ИИ) в Google Рэймонд Курцвейл поделился пугающими прогнозами, которые могут сбыться в ближайшие 7 лет.

Он заявил, что к 2029 году искусственный интеллект достигнет технологической сингулярности, что приведет к людскому бессмертию.

Эксперт считает, что в ближайшие 6−7 лет ИИ пройдет тест Тьюринга, который доказывает наличие разума. Простыми словами, компьютер достигнет человеческого уровня интеллекта.

К 2030 году ученые научатся подключать мозг человека к облачному сервису. Тогда людской разум будет находиться сразу в двух состояниях — реальном и цифровом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость