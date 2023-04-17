Стало известно, кто до конца апреля будет купаться в деньгах. Но есть нюанс

Главным героем денежного предсказания оказались Скорпионы. Вселенная будет к ним особенно щедра, заявила эксперт, пишет prochepetsk.ru.

Однако денежный дождь прольется лишь в том случае, если люди этого знака зодиака смогут побороть свою лень. На пути к богатству Скорпионам нужно научиться рисковать.

Ранее человечеству предсказали бессмертие — инженер по разработке искусственного интеллекта (ИИ) в Google Рэймонд Курцвейл поделился пугающими прогнозами, которые могут сбыться в ближайшие 7 лет.

Он заявил, что к 2029 году искусственный интеллект достигнет технологической сингулярности, что приведет к людскому бессмертию.

Эксперт считает, что в ближайшие 6−7 лет ИИ пройдет тест Тьюринга, который доказывает наличие разума. Простыми словами, компьютер достигнет человеческого уровня интеллекта.

К 2030 году ученые научатся подключать мозг человека к облачному сервису. Тогда людской разум будет находиться сразу в двух состояниях — реальном и цифровом.