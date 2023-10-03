3 октября
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Жизнь

Назвали самые популярные курорты для зимнего отдыха в России

О том, какие российские курорты чаще выбирают зимой, рассказывает РИА Новости.

Сноуборд. Горнолыжный сезон.
Сноуборд. Горнолыжный сезон.
СС0

По данным одного из национальных туроператоров, самым востребованным курортом стали Минводы: 47% туристов выбирают для отдыха Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки.

Четверть отдыхающих проводят зимний отпуск в Краснодарском крае.

3% туристов предпочитают Подмосковье, в особенности отели со СПА-комплексами и подогреваемыми бассейнами.

Также интерес проявляют к термальным курортам Тюменской области — их выбрали 2% отдыхающих.

Ранее рассказали, в какие страны российские туристы могут отправиться без визы.

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