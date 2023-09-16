Алкоголизм, рехаб, остановка сердца. Назвали предварительную причину смерти Вячеслава Гришечкина

Актер находился в реанимации последние восемь дней. До этого два дня он находился в частном реабилитационном центре, куда его принудительно отправили из-за проблем с алкоголем.

6 сентября актеру стало плохо. У него резко поднялась температура до 39 градусов, развилась гипертермия — это накопление избыточного тепла в организме.

Гришечкину диагностировали психическое расстройство, которое развилось из-за злоупотребления алкоголем.

7 сентября артиста экстренно госпитализировали в инфекционное отделение одной из подмосковных больниц. Больше недели медики пытались спасти его жизни.

В ночь с 15 на 16 сентября артист скончался.

Его запомнили по ролям в сериалах "Солдаты", "Маргоша", "Счастливы вместе" и другим.