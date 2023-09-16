17 сентября
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Жизнь

Алкоголизм, рехаб, остановка сердца. Назвали предварительную причину смерти Вячеслава Гришечкина

Остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений назвали предварительной причиной смерти актера Вячеслава Гришечкина, сообщил Mash.

Вячеслав Гришечкин.
Вячеслав Гришечкин.
"Солдаты"

Актер находился в реанимации последние восемь дней. До этого два дня он находился в частном реабилитационном центре, куда его принудительно отправили из-за проблем с алкоголем.

6 сентября актеру стало плохо. У него резко поднялась температура до 39 градусов, развилась гипертермия — это накопление избыточного тепла в организме.

Гришечкину диагностировали психическое расстройство, которое развилось из-за злоупотребления алкоголем.

7 сентября артиста экстренно госпитализировали в инфекционное отделение одной из подмосковных больниц. Больше недели медики пытались спасти его жизни.

В ночь с 15 на 16 сентября артист скончался.

Его запомнили по ролям в сериалах "Солдаты", "Маргоша", "Счастливы вместе" и другим.

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