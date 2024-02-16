19 февраля
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Жизнь

Назвали дату выхода PlayStation 6

Стало известно, что новое поколение PlayStation выйдет не раньше 2027 года, сообщает "Лента.ру".

Playstation.
Playstation.
CC0

Президент корпорации Хироки Тотоки заявил, что PS5 уже находится во второй половине жизненного цикла. Журналисты предсказали, что новая консоль выйдет не раньше 2027 года.

Из-за пандемии коронавируса и проблем на производстве долгое время был дефицит консоли. Поэтому Sony не спешит с релизом нового устройства.

Ранее стало известно, когда выйдет самая ожидаемая видеоигра GTA 6. Точной даты выхода не объявляли, сейчас пользователи строят догадки сами: кто-то ждет релиз в марте 2025 года, некоторые рассчитывают уже на осень 2024 года

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