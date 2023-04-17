Назначили нового замглавы Барнаула по вопросам гражданской обороны

Дениса Ращепкина назначили заместителем главы администрации Барнаула по вопросам гражданской обороны. Об этом сообщает «Толк».

Денис Ращепкин будет заниматься функциями органов местного самоуправления в сфере гражданской обороны и ЧС.

Также чиновник будет курировать вопросы, связанные с мобилизационной деятельность и подготовкой, взаимодействием с военными комиссариатами и защитой государственной тайны.

Ранее Ращепкин занимал должность председателя комитета ЖКХ Барнаула.

Биография

Денис Ращепкин родился 5 августа 1977 года в селе Смоленское Смоленского района.

В 2001 году окончил АлтГТУ им. И. И. Ползунова по специальности «Теплоснабжение и вентиляция». Через шесть лет прошел повышение квалификации по программе «Повышение квалификации заместителей глав муниципальных образований по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Ращепкин трудится в органах местного самоуправления Барнаула более 15 лет. С 2013 года он работал заместителем председателя комитета ЖКХ Барнаула, а в 2021 году стал его председателем.

Ращепкина награждали Почетной грамотой администрации города и Почетной грамотой правительства Алтайского края.

Ранее пост первого замглавы с 3 апреля занял 35-летний Андрей Федоров.