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Жизнь

Назначили нового председателя комитета ЖКХ Барнаула

В Барнауле назначили нового председателя ЖКХ. Ранее эту должность занимал Денис Ращепкин. Об этом сообщает мэрия города.

Алексей Пахоменко
Алексей Пахоменко
Мэрия Барнаула

Алексей Пахоменко занял должность председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула. Ранее он работал заместителем председателя по работе с общественностью комитета ЖКХ.

С 17 апреля Пахоменко приступает к своим обязанностям.

До этого должность занимал Денис Ращепкин. С 17 апреля он вступил в должность заместителя главы администрации Барнаула по вопросам гражданской обороны.

Чиновник будет курировать вопросы, связанные с мобилизационной деятельность и подготовкой, взаимодействием с военными комиссариатами и защитой государственной тайны.

Ранее пост первого замглавы с 3 апреля занял 35-летний Андрей Федоров.

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