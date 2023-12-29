Найден, жив. Как алтайские добровольцы помогают искать потерявшихся людей, не выходя из дома

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» есть задачи, для решения которых нужен не навигатор с компасом, а компьютер и телефон. Тысячи добровольцев каждый день тратят от пяти минут до нескольких часов, чтобы помочь отряду, не выходя из дома. Зачастую именно благодаря «домашним» направлениям поиск завершается быстро, благополучно и с минимальным расходом ресурсов отряда. Рассказываем, как быть добровольцем сидя в любимом кресле.

Операторы горячей линии 8-800-700-54-52

Первый, с кем общается родственник или близкий потерявшегося человека, – это оператор горячей линии. Он регистрирует заявку на поиск и собирает первичную информацию о потерявшемся человеке и обстоятельствах пропажи, передает заявку в работу информационному координатору.

Оператор горячей линии также может проконсультировать по вопросу поиска, подсказать, как вступить в отряд или помочь ему, как действовать, когда на улице встретил дезориентированного человека.

Стать голосом отряда может каждый, у кого есть телефон, второе устройство для внесения звонков в информационную базу отряда и стабильный интернет. Для этого достаточно позвонить на горячую линию.

Оператором можно быть, находясь в любом регионе Российской Федерации: система автоматически переводит звонки на телефон оператора соответствующего региона.

Операторы проходят специальное обучение. Они должны оставаться на связи в часы дежурства и быть достаточно стрессоустойчивыми, потому что напрямую общаются с близким потерявшегося и не могут дать волю эмоциям.

Работа в "ЛизаАлерт". Предоставлено поисковым отрядом.

Информационные координаторы

В любом активном поиске есть координатор на местности и информационный координатор (инфорг). Инфорг на место поиска не выезжает – он находится дома за компьютером со стабильным интернетом и мобильной связью.

Инфорг создает на отрядном форуме тему по поиску, организует печать ориентировок, ставит задачи на размещение ориентировок в социальных сетях, связывается с родными потерявшегося, полицией, бюро регистрации несчастных случаев, отвечает на звонки добровольцев, отрабатывает свидетельства, поступающие на горячую линию, а также выполняет задачи, поставленные координатором.

У инфорга аккумулируется вся необходимая информация – о потерявшемся человеке, о сборе добровольцев на поиск, проведению и завершению поиска, о результатах обзвона больниц, о том, где и какое оборудование необходимо взять на поиск, где в социальных сетях размещены ориентировки, какая новая информация получена из комментариев в социальных сетях, свидетельства очевидцев.

Работа в "ЛизаАлерт". Предоставлено поисковым отрядом.

Если поиск проходит в лесной местности, то инфорг заказывает карты, ищет комплекты оборудования для поиска, поддерживает связь с Единой дежурной диспетчерской службой (местное звено Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России.

Инфорг первым после координатора поиск а на местности узнает результаты поиска и передает ее группе по работе с соцсетями для того, чтобы те поставили в комментарии к ориентировкам в Одноклассниках или во ВКонтакте заветное «Найден. Жив». Или - так тоже бывает - «Найден. Погиб».

Работа в "ЛизаАлерт". Предоставлено поисковым отрядом.

Группа коротких прозвонов (ГКП)

По заданию инфорга дежурный доброволец из ГКП обзванивает больницы города или района Алтайского края, где потерялся человек. Иногда необходим обзвон больниц соседних районов, городов, если есть вероятность, что потерявшийся мог далеко уйти или уехать.

Находясь в шоковом состоянии, родные потерявшегося человека не могут спокойно и методично звонить в больницы и узнавать не поступал ли к ним разыскиваемый. Прежде чем добровольцы выйдут на поиск или одновременно с этим (зависит от срочности поиска), дежурный из ГКП номер за номером обзванивает больницы, называя данные потерявшегося человека.

Также выясняет нет ли среди поступивших в больницу тех, кто не смог назвать фамилию и имя, потому что нередко люди уходят из дома, не взяв документы или мобильный телефон, кто-то из потерявшихся страдает деменцией, дезориентирован. В силу большой загруженности персонал больницы не всегда успевает оперативно отреагировать и сообщить в полицию, что поступил неизвестный или может даже не подозревать, что человека потеряли дома.

Работа в "ЛизаАлерт". Предоставлено поисковым отрядом.

Дежурный по обзвону должен четко, но в то же время тактично объяснить цель своего звонка, получить максимум информации от работника справочной службы больницы, чтобы исключить нахождение потерявшегося в больнице или услышать желанное: «Да, к нам поступил человек с такими данными».

Если это происходит, то дежурный по обзвону сообщает инфоргу, в какой больнице находится человек. Быть добровольцем группы по обзвону несложно, всему обучат и поддержат и на первых порах и потом. Но это ответственная работа, требующая внимательности, тактичности, настойчивости.

Так же, как и в других направлениях, здесь можно самому выбирать удобный график дежурства (обычно, это около 10 часов в неделю).

Добровольцев этой группы любят и ценят в отряде, потому что зачастую они находят людей в больнице еще до старта активного поиска, да и до стартов поисков вообще. Это одновременно и простая, и сложная работа – добровольцы ГКП никуда не выезжают и звонят в больницы из дома, но им часто приходится делать это ночью и совершать десятки, а иногда и сотни звонков. Ради одного – «Найден, жив».

Работа в "ЛизаАлерт". Предоставлено поисковым отрядом.

Группа по работе с социальными сетями

Ориентировки на стенах зданий, на досках объявлений в магазинах, на остановках общественного транспорта, на официальных страницах «ЛизаАлерт» в социальных сетях – это самые популярные места, где размещают информацию о потерявшемся человеке.

Но не только там. Группа добровольцев публикует ориентировки в тех сообществах в Одноклассниках и во ВКонтакте, где вероятность того, что найдутся очевидцы, достаточно высокая. Это могут быть страницы различных городских или сельских сообществ, группы попутчиков, страницы бесплатных объявлений.

Иногда требуется особый дипломатический подход, чтобы убедить владельца сообщества разместить ориентировку, особенно это важно, если сообщество активное и насчитывает десятки тысяч подписчиков.

Добровольцы в комментариях к размещенной ориентировке призывают пользователей делать репосты, ставить отметки и писать в комментарии любое слово (например, «репост») – все эти активности продвигают публикацию с ориентировкой, повышают охват пользователей.

Работа в "ЛизаАлерт". Предоставлено поисковым отрядом.

Технологии продвижения в социальных сетях таковы, что вы делаете репост, и ваши подписчики видят это в ленте событий, вы пишете комментарий или ставите отметку к публикации, и она набирает еще большую популярность в соцсети и предлагается еще большему кругу пользователей.

Добровольцы группы по работе с социальными сетями и инфорги периодически проверяют комментарии к ориентировкам. Может появиться новая информация о потерявшемся, которая помогает быстрее найти человека или скорректировать поиск.

Чем больше людей увидит ориентировку, тем выше шансы найти потерявшегося быстрее.

Стать добровольцем группы может любой желающий, имеющий доступ в социальные сети. Нет никаких требований по периодичности и частоте дежурств – в любое свободное время вы можете помочь в поиске, размещая ориентировки, предварительно пройдя несложное обучение в отряде.

Работа в "ЛизаАлерт". Предоставлено поисковым отрядом.

Истории поисков

Сила соцсетей и неравнодушие

Екатерина, поисковик, доброволец группы коротких прозвонов, группы по работе с соцсетями:

- Это был один из первых моих поисков. Бабушка с возрастными изменениями памяти ушла из дома и не вернулась. Перед нашей группой поиска стояла задача – осмотр улиц, расклеивание ориентировок и опрос прохожих.

В радиоэфире раздается вопрос инфорга: «Кто рядом с гостиницей «Сибирь»? Поблизости находится похожая бабушка». Мы были в пяти минутках езды от объекта. Какова же была радость, когда, добравшись, мы увидели нашу бабушку! Уставшая, она сидела и ела яблоки возле гостиницы.

Бабушку обнаружили прохожие, молодая пара. Они гуляли в этом районе, а увидев одиноко сидящего человека, вспомнили, что в соцсети была ориентировка. Сопоставив фотографию и внешность бабушки, молодые люди позвонили на горячую линию «ЛизаАлерт».

Бабулечка прошла невероятно длинный путь пешком, потому первоначально искали ее в другом районе. Сила соцсетей и неравнодушие людей помогли ей вернуться домой.

Работа в "ЛизаАлерт". Предоставлено поисковым отрядом.

Прошла 20 километров

Роман, доброволец, старший поисковой группы:

- Пожилые супруги поехали в лес за грибами. Дедушка отошел на 10 минут от машины, а вернувшись, не нашел свою супругу на месте. Отряд искал ее с 17:00 до 8:00 следующего дня – ни одной зацепки, ни одного свидетельства. Сменить нас было некем, поехали домой отдохнуть, а после обеда планировали возобновить поиск.

В 13:30 появилось свидетельство – женщина, работник пункта выдачи «Озон» в Барнауле позвонила на горячую линию «ЛизаАлерт» и сообщила, что к ней на работу пришла бабуля, не в полной мере понимающая, где она находится.

Женщина добавила, что бабушка похожа на ту, чья фотография размещена в ориентировке в социальных сетях. Через 15 минут я и внук потерявшейся уже были на месте. Бабуля не помнила ничего, по ее мнению, она просто гуляла недалеко от дома. Хотя на самом деле между местом пропажи бабушки и пунктом «Озон» расстояние было 20 км!

Это история так же и о важности репостов, чем зачастую многие пренебрегают, считая это неважным. Поиск, начавшийся как лесной, внезапно превратился в городской.

Работа в "ЛизаАлерт". Предоставлено поисковым отрядом.

Ирония судьбы

Евгения, доброволец-поисковик:

- Пришла бабулечка на дачу, а в ее доме на кровати спит мужик. Бабуля не робкого десятка, взяла тяпку и начала «будить» деда. Тот проснулся и стал кричать: «Какого лешего мне не дают спать в собственной постели?!».

Бабуля присмотрелась, и – о, чудо - узнала деда с фотографии из ориентировки, наклеенной на остановке. Вызвала полицию, которая и вернула дедушку домой. История грустная и комичная одновременно – почти как в фильме «Ирония судьбы».

Работа в "ЛизаАлерт". Предоставлено поисковым отрядом.

Это «наша» бабушка!

Юлия, доброволец группы коротких прозвонов, старший группы по работе с социальными сетями:

- В мое дежурство поступила срочная задача: требуется обзвон больниц Барнаула. Ушла из дома пожилая женщина, страдающая деменцией. Потерявшаяся не в состоянии оценивать свое положение и назвать свои фамилию и имя.

Фотографии пока нет, описание тоже в процессе подготовки. Звоню, имея только ФИО, дату рождения, время пропажи и место проживания. В пятой по счету больнице отвечают: «Недавно поступила женщина без документов, имени не может назвать, на вид лет 60».

«Нашей» – 70. Но, иногда бывает, что возраст неправильно определяют, особенно если оценивает на глазок молодежь. Уточняю, в чем одета, не зная этой информации о «нашей бабушке». Передаю информацию инфоргу по поиску. Она эмоционально отвечает мне: «Молодец!» и отключается. Гадаю, наша – не наша бабуля.

Смотрю по карте адрес места жительства потерявшейся и адрес, с которого вызванная прохожими «скорая помощь» забрала и доставила бабушку в больницу. Всего пара кварталов… Сердце замирает в ожидании.

Спустя полчаса инфорг подтверждает, что это «наша» бабушка – сын приехал в больницу и нашел там маму. Моей радости не было предела, эмоции переполняли – я помогла сыну найти маму! Я помогла отряду, потому что не будет ориентировок, поиска в ночном городе. И город даже не узнает, что кто-то потерялся и нашелся в этот день.

Работа в "ЛизаАлерт". Предоставлено поисковым отрядом.

Мама ищет

Евгения, оператор горячей линии:

- Оператор горячей линии не ходит по лесам, не мерзнет в штабе, не носит рюкзаки и не кричит на весь лес. Но мы первые, кто слышит взволнованные голоса родственников пропавших людей. Нам важно успокоить человека, четко поставить вопросы и быстро внести заявку, чтобы запустить огромную машину «ЛизаАлерт».

А иногда поиски проходят дистанционно. У меня вечерняя смена. В Москве еще 18:00, а у нас, в Горно-Алтайске, уже 22:00. Звонок, отвечаю, мне говорят: «Я звоню из Макеевки, Донецкой области, мы увидели молодую женщину, она дезориентирована, похоже контужена...». Я уж было хотела сказать, что, к сожалению, в зоне боевых действий наш отряд не занимается поисками, но звонившая продолжила: «Мы отвели ее в отдел полиции, и там вместе с сотрудниками нашли при ней российский паспорт».

Я быстро вбиваю в базу данных отряда ФИО и вижу, что девушку ищет мама в Кировской области, которая уже почти полтора года от нее не получает вестей.

Благодарю звонившую женщину, записываю ее контакты и судорожно вношу информацию в систему. Принимаю следующие звонки и не перестаю следить за судьбой контуженной девушки. Проходит 30 минут. Поступает информация: «Найдена, жива!».

На часах полночь, смена закончена, отключаюсь от горячей линии, представляю радость и слезы ее мамы и радуюсь вместе с ней. Вот так за тысячи километров от потерявшейся я стала частью этой истории со счастливым концом.

Работа в "ЛизаАлерт". Предоставлено поисковым отрядом.

Если вас заинтересовала деятельность отряда, и вы хотите стать добровольцем, звоните на телефон горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52. Все желающие могут найти пару-тройку часов в неделю, чтобы помочь попавшим в беду.

Юлия Назаркина.

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