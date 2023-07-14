Наводнения и могучие ливни: разрушительный сочинский циклон уверенно движется в сибирский регион

Принесший непогоду в Сочи (ливни, смерчи, град, оползни) циклон уверенно уходит дальше с юга на север России.

Из этого циклона образуется новый, пишет ura.ru. И дает ему "жизнь" горячий и сухой воздух из Казахстана.

Но сначала циклон внесет свою погодную лепту на Урале. Уже в выходные дни там будут сильные дожди, ливни с грозами, градом, порывами ветра до 15-20 м/с, может и больше, 25 метров в секунду.

Дальше этот циклон пойдет по югу западной Сибири.

Сильные дожди могут повлиять на выход рек из поймы. В основном, это касается небольших рек.

Между тем в Алтайском крае днем 14 июля воздух прогреется аж до +35...+40 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами по западу порывы до 20 м/с.

Ранее сообщалось, что лето станет самым страшным с начала XXI века.