17 апреля
﻿
Жизнь

Наведите порядок в голове. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Начало недели подойдет для того, чтобы доделать начатое. Средина — чтобы перезагрузиться. А конец — чтобы начать новое. Не спешите: присматривайтесь, планируйте, выбирайте», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой — в материале altapress.ru.

Мрачные мысли, нейросеть.
Мрачные мысли, нейросеть.
altepress.ru.

Овны, возьмите выходной в среду и четверг. Лучше на всю неделю, если есть возможность. Голова может слабо соображать. Не спешите планировать будущее. Попробуйте не думать, больше отдыхайте .

Тельцы могут связать свой образ жизни с чем-то иностранным. Работа сама вас найдет и принесет ресурсы. В отношениях пока ничего не меняйте, наломаете дров.

Близнецы, не замыкайтесь на вопросах реализации своих амбиций. Не забывайте об отдыхе и отношениях, расслаблении и сне. Напор сейчас не принесет вам пользы.

Раки, исполняйте желания. Пообщайтесь с друзьями. Идею больших заработков за границей оставьте пока в покое. Давления и сопротивления в отношениях тоже избегайте.

Львы, смело берите отпуск на неделю. Сократите общение с начальством. Переговоры перенесите. Общайтесь в близком кругу с тем, кто привносит в вашу жизнь больше легкости и красоты.

Счастье. Свобода. Девушка.
Счастье. Свобода. Девушка.
CC0


Девы, не лезьте на чужую территорию со своими порядками и правилами. В отношениях многое станет ясно. Но повлиять на тех, кто находится на противоположной стороне, у вас не получится.

Весы, заводите домашних питомцев, посетите психолога, работайте с детьми. О своих желаниях партнеру пока не говорите. Дайте ему возможность навести порядок в своей голове.

Скорпионы, осваивайте тайные знания, изучайте медицину. Вы это любите. Рассказывайте другим о том, что узнали. Обустраивайте свой домашний очаг. В рабочие вопросы пока не лезьте.

Стрельцы, поддержите свой иммунитет и настроение. Не спешите инвестировать в недвижимость, образование. Украсьте свое рабочее место. С детьми постарайтесь не конфликтовать.

Козероги, спокойно проживайте кризис внутреннего счастья. Меняйте свое отношение к маме, работе, родине, зарубежью. Поддержку попросите у детей. Устройте себе романтический вечер.

Водолеям полезно уединиться, оставить ближайшее окружение в покое. Сами настраивайте свою внутреннюю тишину. В споры, дискуссии с детьми и партнером не включайтесь.

Рыбы, прекратите паниковать по поводу нехватки ресурсов. Не грубите, следите за питанием. Делайте что-то руками, пишите. Иначе можете подорвать здоровье.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость