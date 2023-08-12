Наступил хороший день для смены работы и похода на природу. Рассказываем — почему

Наши предки верили, что этот день хорош для переезда, смены работы, путешествий, поездок, отправления в путь, похода на природу.

По народным поверьям, в этот день у людей прибавляются силы. Силу человек берет от самой земли, и даже самый слабый и бессильный может показать необыкновенные способности. Потому наши предки считали 12 августа отличны временем для планирования на него новых дел, начала чего-то, сложной работы. Человеку сегодня все по плечу, потому стоит почувствовать свою энергию, прилив сил, и с молитвой приступать к исполнению задуманного.

Родившиеся в этот день постоянно нуждаются в получении новой информации, а также новых знаний и опыта. Они не возвышают себя над другими, и считают даже более слабых равными себе. При этом они не терпят несправедливого отношения к другим людям. Им склонно придерживаться различных традиций и устоев, однако они с удовольствием принимают и применяют все новое, если оно действительно полезно в деле или бытовой жизни.