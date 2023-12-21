21 декабря
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Жизнь

Настоящая дата начала года Дракона и кое-что про ЖКХ. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Начинаем готовиться к Новому году. Рекомендую почитать о том, в каком наряде встречать 2024-й. Кстати, специалисты из Китая рассказали нам, что год Дракона наступит не в ночь на 1 января, а гораздо позже. Когда точно это случится - читайте в моей подборке.

Новый год. Новогодний костюм.
Новый год. Новогодний костюм.
СС0

Новую клинику построят в Белокурихе

На территории туркластера "Белокуриха Горная" планируют построить клинику превентивной медицины. Объект пока на стадии проектирования.

Кстати, это не первая такая оздоровительная площадка. Подобное уже есть на базе санатория "Белокуриха".

В общем, пора откладывать деньги! На это у нас с вами есть три-пять лет. Примерно через столько времени запустят клинику.

Белокуриха Горная.
Белокуриха Горная.
Пресс-служба правительства АК.

Обновили закон о занятости россиян

Документ заменит закон с таким же названием, который действовал с 1991 года. В нем вводятся и корректируются некоторые понятия, например, «занятость» и «самозанятость».

Закон установит минимум и максимум величины пособия по безработице. А каждое 1 февраля его буду индексировать.

Подрабатывать теперь можно будет без снятия с учета безработного. Есть нюансы, почитайте о них здесь.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Фото: freepik, автор

А Дракон-то не зеленый

Кто еще не знает, сообщаю: 2024-й — год зеленого деревянного Дракона. Но не все так просто.

Специалисты из Китая нам рассказали, что год Дракона наступит только 10 февраля. А зеленым он быть вообще не может. У китайцев это животное только в трех цветах: белый, красный, золотой.

При встрече Нового года нужно обязательно есть рыбу, яблоки и мандарины, чтобы год прошел хорошо и сытно. Еще рекомендую выучить танец Дракона. Говорят, это точно принесет удачу в 2024 год. А она нам пригодится, ведь он будет високосным.

Китайский Новый год.
Китайский Новый год.
СС0

Что еще почитать?

  • Электронный выпуск журнала "Свободный курс". О чем мечтал и чего добился Алтайский край в 2023-м — читайте здесь.
  • На полтора рубля снизили "мусорный" тариф Барнаулу и Новоалтайску. С 1 января 2024 года он будет стоить 581,38 рублей за кубометр.
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