21 мая
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Жизнь

Нашли урну с прахом, пропавшую на Новомихайловском кладбище

В Барнауле нашли урну с прахом, которая пропала на Новомихайловском кладбище. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Кладбище.
Кладбище.
unsplash.com

Урну нашли сотрудники полиции Индустриального района поселка Новосиликатный.

Долго искать пропажу не пришлось. Урна оказалась на прежнем месте, но находилась в более глубоком слое земли. Полиция предполагает, что она провалилась вглубь из-за того, что гроб подгнил и земля осела.

Женщина, которая заявила о пропаже, все же считает, что урну похитили неизвестные, а после огласки подкинули ее на прежнее место.

Женщина даже хотела вскрыть урну и проверить, находится ли прах внутри, но ее отговорили.

О пропаже местная жительница сообщила в середине мая. Когда она пришла навестить могилу матери, то обнаружил только пустую яму, возле которой разбросали монеты и хлеб.

Жительница была уверена, что урну с прахом ее матери похитили работники кладбища, так как никто, кроме них, не знал, где находится урна.

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