Нашли три ступени ракеты «Союз-2.1б» после запуска станции на окололунную орбиту

Три из четырех ступеней ракеты «Союз-2.1б» упали в Хабаровском крае.

Первый полет станции на Луну в истории современной России.

Элементы ракеты упали в 28 км от поселка Шахтинский, между реками, указывает Газета.Ru.

Три ступени нашли сразу, поиск четвертой продолжается. Жителей поселка Шахтинский эвакуировали.

Запуск предыдущей отечественной станции «Луна-24» состоялся в 1976 году.

Между тем кроме Луны у Земли обнаружили еще один крошечный спутник.

Известно, что крошечный спутник диаметром всего 15 метров, и это астероид. Для сравнения: самое крупное животное на Земле - синий кит - составляет в длину около 30 метров.

Увидеть невооруженным глазом 2023 FW13 невозможно - он находится в примерно 14 млн км.

А Луна находится от нас всего в 384 тыс. км.