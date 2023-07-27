28 июля
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Жизнь

Нашли пропавшего 4-летнего мальчика в Республике Тыва

Нашли пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика. Поиск шли больше суток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Рано утром 27 июля мальчика нашли добровольцы из Кызыла. Ребенка удалось заметить с помощью беспилотников. Мальчик находился в лесу в 2,5 км от села Хайыракан у ручья. Медики оценили его состояние как удовлетворительное.

По информации источника, поиски длились больше суток. Всего на помощь отозвалось порядка 400 человек.

Ранее у ручья находили вещи пропавшего мальчика: его шлепки, штаны и игрушечную машинку.

Напоминаем, что ребенок пропал вечером 25 июля в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района. Он вышел из дома поиграть на улицу и не вернулся. На поиски было задействовано 128 человек и 18 единиц техники.

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