Нашествие бабочек и яркое цветение. Алтайский ученый показал удивительные кадры летней природы

Олег Митрофанов старший научный сотрудник Алтайского заповедника, орнитолог поделился удивительными кадрами природы, который сделал в июне на Яйлинской террасе.

По словам ученого, первый месяц лета сначала принес долгожданное тепло, "даже с избытком", а затем одарил обильными дождями.

Птицы в это время вели себя по разному. Одни пернатые только свили гнезда и готовы были вывести потомства, а другие уже учили птенцов летать.

В июне начался массовый лет бабочки боярышницы. Также порадовал ярким цветом «аленький цветочек» японской айвы – хеномелеса. А во влажных местах можно было встретить вечерницу сибирскую.

Ранее на Алтае показали уникальные кадры слияния мутных вод Чулышмана с Телецким озером.