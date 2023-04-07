«Народный ДК». Необычный культурный центр стихийно сложился в Барнауле без участия властей

Необычный культурный центр сформировался в Барнауле. Его уникальность заключается в том, что никто этот центр не организовывал намеренно — ни предприниматели, ни власти. В юридическом смысле здание на пр. Красноармейском 55 дворцом культуры, разумеется, не является, однако де-факто уже стало таковым.

Что есть в «Народном ДК»

Практически все расположенные здесь творческие учреждения связаны с музыкой. В здании находятся: единственная в крае студия этнической перкуссии SAMAI, мастерская «Небо», в которой делают редкие инструменты — глюкофоны. а также одна из старейших в Барнауле (если не самая старая) репетиционных баз — Irokezrecords.

Кроме того, здесь расположилась студия звукозаписи Zabriskie Studio, работы которой издавались в Лондоне и США. Помимо музыкальных предприятий в «ДК» работает фотостудия Coil photostudio, а также мастерская по реставрации раритетных мотоциклов. Также Красноармейский, 55 облюбовали ателье — здесь их целых три.

Еще в здании планировалось вести лекции по кинематографу, однако их организатор в итоге передумал и въехал в другое помещение. Ранее здесь также действовали школа барабанов Drumstarz и реалити-квест «Бункер», но впоследствии тоже съехали. К лету в здании может открыться студия танцев, переговоры об этом уже идут.

Народный ДК , Красноармейский 55 Дмитрий Лямзин. Samai studio. Samai studio. Samai studio. Samai studio. Народный ДК , Красноармейский 55 Дмитрий Лямзин.

Чем привлекает творческих людей это место

Как рассказал гендиректор владеющей зданием компании «Возрождение» Артем Пуськов, помещения здесь пользуются спросом не только из-за удобного местоположения и невысокой арендной платы, но и в силу того, что творческих людей здесь особо ничего не ограничивает.

Артем Пуськов,

гендиректор «Возрождения»:

У творческих личностей здесь карт-бланш. Можно шуметь по вечерам, обустраивать помещения на свой вкус — красить, делать звукоизоляцию и прочее. Есть круглосуточный доступ, парковка, территория закрыта. Я рад, когда человек стремится продвигать что-то новое и нетривиальное, поэтому присутствие творческих студий здесь всегда приветствую.

Он также сообщил, что наружные стены планируется перекрасить из голубого в какой-нибудь более современный цвет, подходящий к лофт-стилистике.

Народный ДК , Красноармейский 55 Дмитрий Лямзин.

«Классические» дворцы культуры

Село

Поддержка системы дворцов культуры — одна из серьезных забот федерального и региональных министерств культуры. На одни только сельские ДК Алтайский край выделил в минувшем 2022 году 45 млн рублей. Капитальный ремонт прошли дворцы культуры в шести районах.

Сельские ДК — очаги культурной жизни сел и целых районов, без которых доступ сельского населения к культурным мероприятиям оказался бы серьезно затруднен или даже практически заблокирован. В текущем году на ремонт сельских ДК планируется направить около 23 млн рублей по программе «Культура малой родины».

ДК «Химик», Яровое. Александр Деринг.

Город

Городские ДК играют не менее важную роль: они не позволяют микрорайонам превращаться в гетто. В таких дворцах культуры зачастую располагаются вокальные, танцевальные и другие творческие кружки и секции, которые помогают организовать культурный досуг молодежи и не дают ей втягиваться в деструктивные «уличные» субкультуры.

В 2023 году в Барнауле запланированы ремонты ДК «Центральный», дворцах культуры Барнаула и Южного, а также аналогичных учреждений в Научном Городке и Борзовой Заимке. На это будет выделено более 19 млн рублей.

Ансамбль «Калинка» Представлено altapress.ru

Новый запрос

Вышеперечисленные меры, безусловно, полезны и своевременны, однако нельзя не отметить тот факт, что господдержка культурной сферы все же недостаточно широка. Практически вся она сосредоточена на сегментах народной и академической культуры.

При этом пример «Народного ДК» служит выразительной иллюстрацией того, что со стороны культурного сообщества существует запрос и на другие сегменты. И дополнительного веса ему придает тот факт, что это не данные каких-то не всегда релевантных опросов, а реальная картина, написанная «невидимой рукой рынка».