Народные проекты, которые объединяют неравнодушных и активных людей

Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, работа строится по разным направлениям. Один из проектов — "Народный сад" с раздачей порядка тысячи саженцев жимолости, клубники, малины, смородины.
Воспитанию чувства патриотизма посвящен конкурс детского рисунка "Герои России и Донбасса". В нём участвовали свыше 300 детей и десятки педагогов. Участники конкурса получили награды от депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева. На следующий год планируется проведение второго конкурса детского рисунка.
Проект "Коммунальный дозор" посвящен получению знаний о правах, расчётах тарифов, состоянии домов, деятельности управляющих компаний.
"Справедливая" команда отделения регулярно пополняется, число сторонников растёт. И это лучший показатель нашей работы. В ближайшее время партийные билеты получат 250 барнаульцев, которые не остались равнодушными к проблемам города, — отмечает руководитель барнаульских социалистов, депутат АКЗС Людмила Суслова.
К 17-летию барнаульские партийцы объявили акцию "Неделя с депутатом". Это прямой формат общения, любой желающий может задать вопрос о деятельности партии, рассказать о своей проблеме, поделиться идеями.
Для акции "Неделя с депутатом" предлагается несколько каналов связи. Первый — звонок в общественную приёмную депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева по телефону 8 (3852) 56-95-10 или обращение лично по предварительной записи по адресу: Социалистический, 26.
Второй канал работает с секретарём Бюро регионального отделения партии в Алтайском крае, депутатом АКЗС Евгенией Боровиковой по телефону: 8 913- 029-9409.
Свои вопросы можно задать руководителю барнаульских социалистов, депутату АКЗС Людмиле Сусловой, написав на электронную почту mo.lenin@mail.ru или позвонив или написав по номеру: +7 (960) 951-11-42.
Обращения принимаются:
- по предварительной записи в офисе местного отделения по адресу: Пушкина, 29а, каб. 3.
- в Центре защиты прав граждан по телефону: 8 (3852) 29-90-99 и по адресу: Деповская, 7, офис А-116.
- в региональном отделении по телефону: 8 (3852) 50-17-25 и по адресу: Деповская, 7, офис А-202.