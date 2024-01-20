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Жизнь

Народные приметы 20 января 2024 года. Зачем "запивали" злую женскую долю на Ивана Бражника

Иван Бражник — народный праздник 20 января. По-другому его называют «Зимний свадебник», «Перезимник» и «Зимний Мясоед». Рассказываем, как унимали горечь брака не по любви 20 января на Ивана Бражника.

Слезы. Горе
Слезы. Горе
СС0

Иван Бражник: народные традиции 20 января

После Рождества и вплоть до Масленицы народ праздновал свадьбы. Люди говорили: «Крест в воду — жених на гору». Начиналась пора сватовства.

На Ивана Бражника было принято "запивать" зло и горе брака без любви. Считалось, что если 20 января "обмыть" печальную девичью судьбу, то в семейной жизни женщина будет меньше плакать, пишет hollydays.ru.

На Ивана Бражника люди поговаривали: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым; запразднуешь каждый день — будешь голым».

Святки завершились. Люди постепенно возвращались к обычному ритму жизни. На посиделки полагалось приходить с работой.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Народные приметы на 20 января 2024 года

  • Если на Ивана Бражника над водой поднялся туман, то следует ждать хороший урожай хлеба.
  • 20 января метет — значит, метель надо ждать и на Масленицу.
  • На Ивана Бражника ударили недельные морозы — значит, потом будет оттепель.
  • Полная луна 20 января предвещает половодье.

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