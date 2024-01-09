11 января
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Жизнь

Народные приметы 9 января. Что категорически запрещено делать в Степанов день

9 января отмечают Степанов день, или, по-другому, Праздник пастухов, Степаны зимние.

Снег в горах.
Снег в горах.
СС0

Традиции и запреты в Степанов день

В Степанов день пастухи на Руси заключали договоры с крестьянами, у которых была скотина. Тогда появились пословицы «Степанов день пастуха год кормит», «В пастухи наймешься – вся деревня у тебя в долгу», «На святого Степана каждый себе пан».

Также 9 января прародители чествовали лошадей. Их обязательно поили из серебряной посуды. Кроме того, по углам двора расставляли осиновые колья, чтобы уберечь животных от ведьм.

Незамужние девушки в праздник смывали тоску и «хоронили» свои печали. В определенном месте они устанавливали «чашу пагубную», а затем сливали в нее воду из нескольких сосудов.

Считается, что Степаны зимние – удачное время для веселья и шумных игр. На торжество юноши ходили по домам, поздравляли односельчан и желали им большого урожая.

Повсеместно в Степанов день угощались «колядками» – маленькими пирожками из пресного теста с разной начинкой. Еще праздничный стол украшали пряниками в виде коров, овец и пастухов.

Категорически запрещено шить, вязать и пользоваться режущими инструментами.

Мороз. Иней
Мороз. Иней
СС0

Народные приметы 9 января

  • Деревья покрылись инеем – значит, год будет хлебородным.
  • Сильный снегопад – к богатому урожаю ягод и грибов.
  • День солнечный и морозный – тоже к богатому урожаю.
  • На улице не видно маленьких птичек – быть снегопаду.
  • У лошадей вспотели копыта – к скорому потеплению.

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