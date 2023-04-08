10 апреля
﻿
Жизнь

Народные приметы в Лазареву субботу. Что можно и нельзя делать 8 апреля

8 апреля — церковный праздник Лазарева суббота и Собор Архангела Гавриила.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Традиции в Лазареву субботу

В честь чуда воскрешения Лазаря появился праздник Лазарева суббота. За этим церковным праздником следует Вербное воскресенье.

Освящение веточек вербы начинается уже в субботу. Согласно христианским традициям, освящают ветви пальмы, однако в нашей стране, где пальма не растет, священным растением признали вербу.

Такой выбор связан с тем, что верба начинает распускаться раньше остальных растений, тем самым символизирует пробуждение жизни и даже воскрешение.

После освящения веточки вербы хранят в воде или в засушенном виде, на видном месте или же рядом с иконами. В старину такими веточками легонько хлестали детей, болеющих людей и домашний скот — для здоровья.

Помимо вербы, в церковь для освящения несли семена огородных, садовых и полевых растений. Считалось, что таким образом они станут более плодородными и подарят богатый урожай.

Бытовала традиция, которая похожа на некоторую форму колядования. Девушки ходили по улицам, по дворам и домам, и пели песни. За это они получали угощения — сладости, яйца, монетки и т.д.

Чтобы девушке скорее выйти замуж, она надевала свадебное платье и показывалась в нем перед близкими.

Интересная народная традиция на привлечение финансов: в левую руку взять веточку вербы, а правой перекреститься и помолиться.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Что нельзя делать в Лазареву субботу

  • Нельзя употреблять мясо, молоко, яйца, не рекомендуется веселиться, посещать развлекательные заведения, устраивать шумных праздников и застолий. Блюда на столе должны быть постные.
  • Крошки, которые упали с праздничного стола, нельзя топтать, смахивать, выбрасывать в мусор. Их нужно бережно собрать, отдать животным или птицам.
  • Нельзя ходить на рыбалку или охоту, резать домашнюю птицу или скот, обижать животных.
  • Нельзя отказывать в просьбе и помощи. Благодетельность, щедрость и великодушие поощряются в такой день.
  • Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, бытовыми делами (стиркой, уборкой, шитьем, рукоделиями, ремонтом), приступать к сложным и важным проектам.
  • В Лазареву субботу нельзя ссориться, затевать скандалы, драться, задумывать недоброе, совершать предосудительные поступки, разводить сплетни, сквернословить и чертыхаться.
  • Если проходит застолье, то лучше, если оно будет скромным, в кругу семьи, без особенного пиршества, танцев, веселой музыки.
  • Нельзя ходить по магазинам, делать крупные приобретения, устраивать шопинг — покупки будут неудачными, счастья и удовольствия не принесут.
  • Нельзя заниматься пряжей — к семейным проблемам.
  • Нельзя жадничать и быть скупым — к бедности, отсутствию удачи в работе и финансах.
  • Нельзя пересчитывать деньги, обсуждать свое состояние, денежные вопросы, вклады, вложения, прибыль — все это может привести к большим тратам, после которых человек сильно обеднеет. Материальные мирские вопросы стоит отставить на последний план.
  • Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами — супруг часто будет в разъездах.
  • Женщинам нельзя просить муку, соль и сахар — муж будет ходить к другой женщине на пироги.
  • Нельзя обеденный стол вытирать бумажными салфетками — Домовой разозлится и посеет в доме ссоры и скандалы.
Церковь. Религия. Витраж
Церковь. Религия. Витраж
СС0

Народные приметы в Лазареву субботу

  • Какая погода сегодня, такая будет и на Сергея Капустника (8 октября).
  • В какой области ночного неба ярче всего блестят звезды, с той стороны и будет дуть ветер.
  • Заморозки — весна будет холодной и затяжной.
  • На крышах еще лежит снег — 30 дней после этого не растает.
  • Светлое небо на восходе солнца — снега этой весной больше не будет.
  • Вечером кричит чибис — к ясной погоде.
  • В какую сторону животные ложатся спать спиной — с той стороны будет ветер.
  • Сильный дождь — грибное лето.
  • Гроза — теплое лето, ожидайте хороший урожай орехов.
  • Поверхность снега шероховатая — к богатому урожаю.
  • Много сока в березах — лето будет мокрое, с частыми дождями.
  • Ласточки еще не прилетели — затяжная весна.

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость