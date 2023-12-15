15 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Народные приметы пророка Аввакума: как защитить здоровье детей 15 декабря

На Руси 15 декабря праздновали День Аввакума. Православная церковь чтит память пророка Аввакума, восьмого из двенадцати малых пророков.

Ребенок. Роды. Младенец.
Ребенок. Роды. Младенец.
unsplash.com

Традиции Дня Аввакума

К декабрю начинался сезон простудных заболеваний, который особенно тяжело переживали дети. Чтобы вылечить ребенка, матери брали его рано утром на руки и читали заговор. После этого малыш спокойно засыпал и не плакал по ночам.

Еще читали заговор на воду и умывали ей кроху. После надевали на него новую рубашку.

Чтобы быть здоровее, молодежь закалялась играми на улице. Ребята катались на санях и делали ледянки - сбивали вместе две доски, обливали их водой и оставляли на морозе. А чтобы скатиться целой гурьбой, залезали прямо в деревянное корыто.

Младенец.
Младенец.
Михаил Хаустов

Что нельзя делать 15 декабря?

  • Запрещено в этот день делать ремонт — можно потревожить Домового.
  • Мамам нельзя повышать голос на детей, ругать, отчитывать.
  • Не стоит громко смеяться - а то придется скоро громко плакать.
  • Не рекомендуется посещать развлекательные заведения.
  • Не следует зашивать на одежде образовавшиеся дыры — старые проблемы и беды вернутся.
Кот грустит.
Кот грустит.
СС0

Приметы Дня Аввакума

  • Много снега – будет богатый урожай травы.
  • Если луна в тумане, то жди метели.
  • Если за окном мороз, а петух песню запел, то скоро потеплеет.
  • Звезды на небе ярко горят, а луны не видно – ожидается морозная погода.
  • Если вороны раскаркались, будет снегопад.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость