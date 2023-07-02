Народные приметы на Зосиму Пчельника. Как разбогатеть и укрепить брак 2 июля

Народный праздник День Зосимы Пчельника отмечают 2 июля. По-другому его называют «Зосима». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Почему "Пчельник"?

Народный праздник называется Зосимой Пчельником по двум причинам. Православная церковь 2 июля чтит память мученика Зосимы Аполлониадского.

А вот прозвище "Пчельник" день получил потому, что с него пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты.

Что можно делать на Пчельника?

Если ваш брак трещит по швам, попробуйте в этот день помолиться Зосиме. Он считается покровителем семьи, любви, а также крепких и здоровых отношений.

Свечи. Молитва. СС0

Дело, которое будет начато именно сегодня, в итоге увенчается успехом. Не откладывайте его.

Ритуал на 2 июля, чтобы водились деньги

На Зосиму Пчельника на бумажке рекомендуют нарисовать пчелку и капнуть на нее каплей меда. Ее нужно свернуть в четыре раза и положить в кошелек. Деньги после этого будут к рукам "липнуть", а кошелек — пополняться, говорили прародители.

Народные приметы 2 июля