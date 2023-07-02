4 июля
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Жизнь

Народные приметы на Зосиму Пчельника. Как разбогатеть и укрепить брак 2 июля

Народный праздник День Зосимы Пчельника отмечают 2 июля. По-другому его называют «Зосима». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Мёд. Мед
Мёд. Мед
СС0

Почему "Пчельник"?

Народный праздник называется Зосимой Пчельником по двум причинам. Православная церковь 2 июля чтит память мученика Зосимы Аполлониадского.

А вот прозвище "Пчельник" день получил потому, что с него пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты.

Что можно делать на Пчельника?

Если ваш брак трещит по швам, попробуйте в этот день помолиться Зосиме. Он считается покровителем семьи, любви, а также крепких и здоровых отношений.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Дело, которое будет начато именно сегодня, в итоге увенчается успехом. Не откладывайте его.

Ритуал на 2 июля, чтобы водились деньги

На Зосиму Пчельника на бумажке рекомендуют нарисовать пчелку и капнуть на нее каплей меда. Ее нужно свернуть в четыре раза и положить в кошелек. Деньги после этого будут к рукам "липнуть", а кошелек — пополняться, говорили прародители.

Народные приметы 2 июля

  • Летящие к своим ульям пчелы сулят скорый дождь.
  • Если пчелы сидят на стенках улья 2 июля — следует ждать сильной жары.
  • Если пчелы стали чаще жалить людей и очень злые, то быть засухе.
  • Зосима — пчелы меда запасают.
  • Пчела — божья угодница, доставляет воск на свечи.
  • Пчела жалит только грешника.
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