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Жизнь

Народные приметы на Варфоломеев день. Что нельзя делать 24 июня

24 июня - народный праздник Варфоломеев день и церковный день памяти апостолов Варнавы и Варфоломея. Altapress.ru рассказывает о традициях, приметах и запретах этого дня.

Садовая земляника, ягоды.
Садовая земляника, ягоды.
СС0

Традиции на Варфоломеев день

Стоит провести время с семьей или своей второй половинкой, попытаться исправить разногласия, устроить романтический или семейный ужин, укрепить отношения. Светлые чувства отпугнут все темное и недоброе.

Хороший день для примирения, можно сделать первый шаг навстречу, простить, попросить прощения.

Праздник также называли Варнавой Земляничником. В лесах начинает поспевать земляника - пора отправляться на ее сбор.

Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО

Что нельзя делать 24 июня

  • Нельзя собирать траву, рвать цветы, собирать урожай, срезать растения для приготовления блюд. Растения могут быть повреждены происками нечисти.
  • Чтобы не привлечь нечисть, нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать. Ссора между влюбленными или супругами в итоге может привести к разладу отношений и даже расставанию.
  • Не рекомендуется изменять свою внешность, менять прическу, цвет волос, макияж, маникюр, делать татуировки - изменения могут сказаться негативно на внешности.
  • Нельзя рассказывать о своих планах и желаниях другим людям. Сказанное может испортить все дела. Также не стоит говорить слова «хочу», «хотелось бы» и так далее.
  • Нельзя начинать что-то новое (работа, бизнес, ремонт, строительство, творчество, хобби, хозяйство). Любые начинания сегодня могут обернуться полным провалом.
  • Нельзя звенеть монетами в кармане — привлечь нечисть, которая начнет вредить финансовому благополучию.
  • Нельзя жаловаться другим людям на свою жизнь, беды, проблемы, болезни, тяжкую судьбу — ситуация может еще больше усугубиться.
  • Нельзя спрашивать о чужих болезнях (если вы не врач), и прислушиваться к чужим рассказам об их проблемах со здоровьем. По народным поверьям, недуги можно к себе притянуть.
  • Нельзя жадничать - можно самим оказаться в роли просящего и еще долгое время на всем экономить.
Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО

Приметы на 24 июня

  • Звезды с зеленым оттенком — к жаркой погоде.
  • Гуси стаей летят против ветра — будет холодная погода.
  • Капельки сока на кленовых листьях — к дождю.
  • Солнце на рассвете закрыто тучами — к дождю вечером.
  • Духота утром — к ненастью.
  • Цветы издают сильный аромат — к дождю.
  • Вороны сидят на нижних ветвях деревьев и чистятся — будет дождь.
  • В ясный день голуби прячутся в укрытии — к непогоде.
  • Утром пчелы в ульях сидят — к осадкам.
  • Туман по воде стелется — будет много грибов.
  • Дождь и солнце — ненастная погода скоро закончится.
  • Утки активно плещутся и ныряют — к дождю.
  • Теплая ночь — к богатому урожаю плодов.

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