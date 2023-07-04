4 июля - народный праздник Ульянов день и церковный день памяти мученика Иулиана Тарсийского.

Что можно делать на праздник Ульянов день

В этот день травники отправлялись на сбор цветов липы, которые использовались в приготовлении различных снадобий, отваров и других лекарственных средств.

Липовый цветок можно положить в кошелек — чтобы деньги не переводились.

Девушки проводили ритуал на отваживание ненужного поклонника. Для этого на бумажке нужно написать его имя, поджечь и развеять пепел по ветру. После такого обряда надоедливый ухажер отойдет в сторону.

Девушки, которым не хватает любви и внимания парней, рано утром умываются росой. По поверьям, от женихов отбоя не будет.

Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро. unsplash.com.

Что нельзя делать на праздник Ульянов день

Нельзя привораживать, делать ритуалы на любовь. В этот день вспоминается история, когда двое влюбленных никак не могли встретиться — пока Ульян искал Ульяну, она смотрела на текущую в реке воду, а когда она опомнилась, он уже ушел. Только искренняя любовь сможет победить разлуку и временное одиночество. А вот магия в этом деле может лишь навредить.

Нельзя отправляться в долгий путь, путешествие — к неприятностям.

Нельзя рубить липу. Тот, кто причинит вред этому дереву, заблудится в лесу. Однако можно собирать липовые цветы.

Влюбленным нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения, повышать друг на друга голос. Разлад окажется очень серьезным и может привести к окончательному расставанию.

Влюбленным не рекомендуется разлучаться. В свободное от работы время обязательно нужно заняться общими делами или же устроить романтический вечер.

Нельзя опаздывать - весь день будет проблемным, суматошным, принесет много хлопот.

Нельзя хвалиться своими отношениями - можно сглазить благополучие в личной жизни.

Природа Алтайского края Алтайский биосферный заповедник

Приметы на 4 июля

Гром протяжно гремит — ненастье окажется затяжным.

Искры в радуге — погода будет ненастной.

Ветер воет разными голосами — к дождю.

Круги около звезд — к хорошей погоде.

Радуга пролегла с востока на запад — к ясной погоде.

После дождя солнце засияло — к вечеру погода вновь испортится.

Ливень с грозой — непогода затянется.

Лягушки по берегу прыгают — к дождю.

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