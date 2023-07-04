Что можно делать на праздник Ульянов день
В этот день травники отправлялись на сбор цветов липы, которые использовались в приготовлении различных снадобий, отваров и других лекарственных средств.
Липовый цветок можно положить в кошелек — чтобы деньги не переводились.
Девушки проводили ритуал на отваживание ненужного поклонника. Для этого на бумажке нужно написать его имя, поджечь и развеять пепел по ветру. После такого обряда надоедливый ухажер отойдет в сторону.
Девушки, которым не хватает любви и внимания парней, рано утром умываются росой. По поверьям, от женихов отбоя не будет.
Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро.
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Что нельзя делать на праздник Ульянов день
- Нельзя привораживать, делать ритуалы на любовь. В этот день вспоминается история, когда двое влюбленных никак не могли встретиться — пока Ульян искал Ульяну, она смотрела на текущую в реке воду, а когда она опомнилась, он уже ушел. Только искренняя любовь сможет победить разлуку и временное одиночество. А вот магия в этом деле может лишь навредить.
- Нельзя отправляться в долгий путь, путешествие — к неприятностям.
- Нельзя рубить липу. Тот, кто причинит вред этому дереву, заблудится в лесу. Однако можно собирать липовые цветы.
- Влюбленным нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения, повышать друг на друга голос. Разлад окажется очень серьезным и может привести к окончательному расставанию.
- Влюбленным не рекомендуется разлучаться. В свободное от работы время обязательно нужно заняться общими делами или же устроить романтический вечер.
- Нельзя опаздывать - весь день будет проблемным, суматошным, принесет много хлопот.
- Нельзя хвалиться своими отношениями - можно сглазить благополучие в личной жизни.
Природа Алтайского края
Алтайский биосферный заповедник
Приметы на 4 июля
- Гром протяжно гремит — ненастье окажется затяжным.
- Искры в радуге — погода будет ненастной.
- Ветер воет разными голосами — к дождю.
- Круги около звезд — к хорошей погоде.
- Радуга пролегла с востока на запад — к ясной погоде.
- После дождя солнце засияло — к вечеру погода вновь испортится.
- Ливень с грозой — непогода затянется.
- Лягушки по берегу прыгают — к дождю.