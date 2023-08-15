16 августа
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Жизнь

Народные приметы на Степана Сеновала 15 августа. Какая погода будет в сентябре

15 августа - народный праздник Степан Сеновал и церковный день памяти блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин

Традиции на 15 августа

Имя первомученика Стефана в народном календаре было изменено на более привычное — Степан. К нему также присоединилось название Сеновал — в это время заканчивался сенокос, проходила активная заготовка сена.

Традиционным было заплетание Степанова венка. Выходили в поля и луга, из определенных цветов и трав (из 12 видов растений, среди которых могли быть мята, полынь, ромашка, клевер и др.), которые считались целебными, плели венок.

Венок вешали в доме, в Красном углу. Когда кто-то в доме заболевал, от этого венка отрывали травки и заваривали их. Считалось, что эти травы обладают особенными силами, которые сохраняются в нем до Илларионова дня (10 апреля).

Вместо венка, если человек не знает, какие растения - целебные и какие в последующем можно заваривать, можно просто набрать луговые цветы, принести их в дом, поставить в вазу с водой. Такие травы, по поверьям, будут источать благотворный и целебный аромат, охраняющий дом и домочадцев от зла и болезней.

Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин

Что запрещено делать на Степана Сеновала

  • Нельзя обижать животных, домашних питомцев и скотину. Не следует кричать на них, ругать, забывать покормить - иначе удача отвернется, все начнет рушиться, идти не по плану. А вот если относиться к животным с особой любовью, лаской и заботой, они подарят хозяину счастье и благополучие.
  • Нельзя отправляться на охоту, расставлять ловушки и капканы на диких животных или на мышей, крыс.
  • Верующим стоит помнить, что проходит Православный пост, потому не употребляют мясо, рыбу, яйца, молочные продукты. Нельзя устраивать веселья, шумные застолья, а также злиться, ссориться, ругаться, обижать кого-то, мстить и так далее.
  • Нельзя рассказывать страшные истории, смотреть и читать ужасы - можно нечистую силу привлечь.
  • Не рекомендуется проводить финансовые операции, а также брать и давать в долг — к денежным трудностям.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин

Приметы на 15 августа

  • Какая сегодня погода — таким и сентябрь окажется.
  • Кошка скребет стену — к ненастью.
  • В жару овцы стоят головами вместе — перед грозой.
  • Скворцы пасутся в траве стаей — будет ясно.
  • Дождь — к хорошему урожаю картофеля.
  • Дождь — до конца года лесных пожаров не будет.
  • Утром сухая погода — следующие шесть недель простоят засушливые.
  • Северо-восточный ветер — к плохому урожаю зерновых.
  • Паук плетет маленькую паутину — к сильному ветру.
  • Лягушки расквакались — к осадкам.
  • Лягушек вечером не слышно — утром возможны заморозки.

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