27 июля
﻿
Жизнь

Народные приметы на Проклов день. Что означает туман 25 июля

25 июля - церковное празднование иконы Божией Матери Троеручица и народный праздник Проклов день. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Трава. Блики. Роса
Трава. Блики. Роса
СС0

Традиции на Проклов день

Роса сегодня считается и целебной. Утренней влагой умывались, протирали ею глаза, чтобы сохранить красоту, молодость, зрение стало лучше. Проклова роса делает характер и мысли спокойными, лечит от бессонницы.

Роса собиралась как руками, так и при помощи материи. Для этого полотенце раскладывали на траве, чтобы оно пропиталось влагой, после чего им вытирались или выжимали в емкость.

К росе в этот день относились бережно. Топтаться по ней, ходить, бегать, прыгать — не стоит.

Если в доме плохая энергетика, есть проблемы между членами семьи — утренней росой обрызгивают все углы, труднодоступные места, оконные рамы, дверные косяки. Если вы достанете веточку вербы, при помощи которой проведёте обрызгивание, сила воздействия на темное и негативное в доме окажется еще сильнее.

Если утром стоит туман и достаточно тепло, можно открыть окна, чтобы часть тумана вошла в жилище — выгонит всё плохое, привнесёт позитивную энергетику.

Не только роса в день Плакальщика обладает большой силой, но и утренний дождь. Если рано с утра шёл дождь, его собирали в посуду, умывались им, или просто ненадолго выходили на улицу, чтобы капли попали на кожу.

При этом пользоваться нужно только росой, собранной вдали от города.

Роса, утро, погода.
Роса, утро, погода.
pixabay.com/

Что нельзя делать на Проклов день

  • Незамужним и одиноким девушкам и женщинам нельзя купаться в открытых водоемах (не относится к бассейнам). Считается, что Водяной может присмотреться к свободной от любви купальщице, попытается к себе затащить.
  • Нельзя попусту расходовать воду, оставлять открытыми водопроводные краны, лить, наливать и выливать воду больше, чем нужно, или просто так, для забавы, брызгаться, кидать что-то в водоёмы, ругаться рядом с водой.
  • Нельзя проводить финансовые операции, сделки, вклады, взятие кредитов, делать крупные приобретения — окажутся провальными.
  • По поверьям, не рекомендуется есть сахар, добавлять его в блюда — к обману.
  • Нельзя думать и размышлять о плохом, мести, причинении кому-то вреда, желать другому человеку зла. О таких вещах также нельзя и говорить.
  • По той же причине нельзя ссориться, повышать на кого-то голос. Даже самый незначительный скандал будет иметь серьёзные последствия.
Розы. Роса
Розы. Роса
СС0

Приметы на Проклов день

  • Утром много росы или туман — к ясному дню, остаток лета будет жарким.
  • Утром нет росы — скоро пойдет дождь.
  • Роса долго не пересыхает — перед грозой.
  • Пчелы громко жужжат — к жаркой погоде.
  • Туман над лесом стоит — к дождю.
  • Теплая погода — осень будет теплой.
  • Дождь — к мокрой осени.
  • Весь день дождь идет — зима окажется снежной.
  • Холодный день — зима предстоит суровая, с сильными морозами.
  • Полевые мыши громко пищат и гоняются друг за другом — к осадкам.

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость