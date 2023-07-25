Народные приметы на Проклов день. Что означает туман 25 июля

25 июля - церковное празднование иконы Божией Матери Троеручица и народный праздник Проклов день. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Проклов день

Роса сегодня считается и целебной. Утренней влагой умывались, протирали ею глаза, чтобы сохранить красоту, молодость, зрение стало лучше. Проклова роса делает характер и мысли спокойными, лечит от бессонницы.

Роса собиралась как руками, так и при помощи материи. Для этого полотенце раскладывали на траве, чтобы оно пропиталось влагой, после чего им вытирались или выжимали в емкость.

К росе в этот день относились бережно. Топтаться по ней, ходить, бегать, прыгать — не стоит.

Если в доме плохая энергетика, есть проблемы между членами семьи — утренней росой обрызгивают все углы, труднодоступные места, оконные рамы, дверные косяки. Если вы достанете веточку вербы, при помощи которой проведёте обрызгивание, сила воздействия на темное и негативное в доме окажется еще сильнее.

Если утром стоит туман и достаточно тепло, можно открыть окна, чтобы часть тумана вошла в жилище — выгонит всё плохое, привнесёт позитивную энергетику.

Не только роса в день Плакальщика обладает большой силой, но и утренний дождь. Если рано с утра шёл дождь, его собирали в посуду, умывались им, или просто ненадолго выходили на улицу, чтобы капли попали на кожу.

При этом пользоваться нужно только росой, собранной вдали от города.

Роса, утро, погода. pixabay.com/

Что нельзя делать на Проклов день

Незамужним и одиноким девушкам и женщинам нельзя купаться в открытых водоемах (не относится к бассейнам). Считается, что Водяной может присмотреться к свободной от любви купальщице, попытается к себе затащить.

Нельзя попусту расходовать воду, оставлять открытыми водопроводные краны, лить, наливать и выливать воду больше, чем нужно, или просто так, для забавы, брызгаться, кидать что-то в водоёмы, ругаться рядом с водой.

Нельзя проводить финансовые операции, сделки, вклады, взятие кредитов, делать крупные приобретения — окажутся провальными.

По поверьям, не рекомендуется есть сахар, добавлять его в блюда — к обману.

Нельзя думать и размышлять о плохом, мести, причинении кому-то вреда, желать другому человеку зла. О таких вещах также нельзя и говорить.

По той же причине нельзя ссориться, повышать на кого-то голос. Даже самый незначительный скандал будет иметь серьёзные последствия.

Розы. Роса СС0

Приметы на Проклов день

Утром много росы или туман — к ясному дню, остаток лета будет жарким.

Утром нет росы — скоро пойдет дождь.

Роса долго не пересыхает — перед грозой.

Пчелы громко жужжат — к жаркой погоде.

Туман над лесом стоит — к дождю.

Теплая погода — осень будет теплой.

Дождь — к мокрой осени.

Весь день дождь идет — зима окажется снежной.

Холодный день — зима предстоит суровая, с сильными морозами.

Полевые мыши громко пищат и гоняются друг за другом — к осадкам.

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