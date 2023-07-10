Народные приметы на Самсона Сеногноя. Что нельзя делать 10 июля

Что можно делать на Самсона Сеногоя
- Перед долгой дорогой, командировкой, путешествием нужно помолиться святому, чтобы он помог в пути и на новом месте.
- 10 июля смотрели на цвет заготовленного сена. Если с зеленью — будет много гречи, если с чернотой — к урожаю пшена.
- Старались всячески помочь бедным, нуждающимся, тем, кто не может позаботиться о себе. Считается, что посильная помощь в этот день привлечет удачу к человеку.
- Приглашали в дом гостей, угощали самыми вкусными блюдами, а также не отказывались от приглашения прийти в гости.
- Лошадь окропляли святой водой, чтобы она была крепкой, сильной, здоровой, выносливой и жила долго.
- Травники отправлялись в лес на сбор лекарственных трав. В Самсонов день такие растения обладают особыми целительными силами.
- Начинали готовиться к сбору хлеба. Для этого доставали все инструменты, что нужны для работы, ремонтировали, чистили, точили, приводили их в порядок.
- При болях в спине и пояснице делали пояс из сена и носили его весь день или хотя бы вечер.
Сено.
открытые источники
Что нельзя делать на Самсона Сеногоя
- Нельзя поднимать деньги на улице — принесут сплошные неприятности. Если деньги все-таки взяли, нужно отдать бедным все до последней копейки.
- Нельзя давить своей властью и возможностями на других, заставлять что-то делать, использовать свое положение, даже семейное - иначе можно разрушить собственное благополучие.
- Девушкам нельзя долго смотреть в зеркало — можно испортить свою красоту.
- Нельзя злиться на кого-то, задумывать недоброе - у недоброжелателя начнутся непредвиденные проблемы, которые испортят жизнь.
- Нельзя долго находиться рядом с березами, особенно влюбленным — сегодня это дерево может навести печаль и тоску, в отношениях начнется скучная рутина, которая приведет к ослаблению любовной связи.
Урожай. Тюки сена.
открытые источники (CC0)
Приметы на 10 июля
- Дождь — будет сырость до бабьего лета.
- Радуга стоит поперёк реки — к теплой погоде.
- Пчелы часто людей кусают — к засухе.
- Большие кучевые облака, которые расширяются кверху — может пойти град.
- Стрекоза громко крыльями шуршит, летит рывками — погода испортится.
- Щавель выделяет сок — через пару дней будет сильный дождь.
- Цветки вьюнка днём закрылись — к дождю.
- Пчел много — к засухе в ближайшие дни.
- Кучевые облака с северной стороны плывут — к засушливой погоде.