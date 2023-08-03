Народные приметы на Онуфрия Молчаливого. Какая вода обладает целебными свойствами 3 августа

Какая вода обладает целительными силами
3 августа набирали «молчаливую воду», которая, как считается, сегодня обладает целительными силами.
Это вода из родников, которые находятся вдалеке от человеческих поселений, в чаще леса.
3 августа 2023 года что можно делать
Молчаливым Онуфрия назвали потому, что он соблюдал молчаливый затвор. В народной традиции христианский день памяти слился со старинными традициями и обычаями.
В старину этот день отводили проверке закромов (где хранится зерно) — ремонт, уборка, проветривание, наведение порядка.
Данная традиция перенеслась и на современный мир. Так, например, сегодня полагается проверить, помыть, почистить, привести в порядок кладовку, холодильник, шкафы, подвал, погреб и другие места и мебель, где что-либо хранится.
Хороший день для борьбы с насекомыми и грызунами в доме. Если таковые присутствуют в жилище, можно приступить к их уничтожению, чтобы данная работа прошла благополучно.
Что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого
- Нельзя много разговаривать, болтать просто так, попусту, не по делу. Нужно говорить как можно меньше, особенно за делами, работой, едой - тогда день окажется успешным.
- Нельзя есть сырые яблоки — к проблемам с желудком. Но можно есть яблоки обработанные, например, запеченные в пироге, яблочное варенье и так далее.
- Нельзя спорить, выяснять отношения, устраивать сцены ревности, скандалить, вступать в конфликт.
- Нельзя отказывать в помощи. Если человек просит о чём-то, нужно постараться ему помочь.
- Фортуна сегодня может быть на вашей стороне, потому не стоит сразу отказываться от поступающих предложений. Даже если поначалу они могут показаться ненужными и бесперспективными, в последующем такие предложения способны принести много удачи и новые возможности.
Народные приметы на 3 августа
- Много росы — урожай льна будет плохим.
- Дождь с грозой — к граду, сырой осени.
- Пауки разрывают собственную паутину — к сильному ветру и ненастной погоде.
- По низинам туман стелется — к теплой погоде.
- Мелкие рыбки на поверхности воды плещутся — к теплу.
- Дождливый и теплый день — будет много грибов.
- Ночь холодная — зима окажется морозной.
- Сороки раскричались — к теплой зиме.
- Много светлячков — к ранней осени.