Народные приметы на Никона Сицилийского. Когда можно приступать к посевной

Традиции на Никонов день
Никонов день в старину считался днем уборки и чистоты. 5 апреля стоит сделать генеральную уборку в доме, а также в саду, на придомовой территории. В чистом доме живет гармония, счастье, удача.
Считалось, что мыть столы, лавки, стулья, полки нужно с настоем мяты — защита от злых сил и болезней.
Из дома нужно вынести весь мусор, в том числе разное старье, рваные и ненужные вещи, которыми вы не будете пользоваться — вместе с мусором из дома уйдёт нечистая сила, старые проблемы, неприятности, на их место придёт благополучие.
В грязном доме царит хаос во всех сферах жизни. Такие дома считает своим пристанищем нечистая сила, которая таится в грязных углах и беспорядке, регулярно вредит людям.
5 апреля приступают к посадкам. Проводятся первые посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Кроме того, развешивают кормушки для птиц. Это необходимо, чтобы прилетающие на подкормку птицы заодно охотились и на вредителей, которые ранней весной могут причинить сильный вред молодым растениям.
Что нельзя делать 5 апреля
- Нельзя держать деньги на видном месте - скоро улетучатся или уйдут на ненужные траты. А вот если их спрятать, то будут водиться в доме.
- Нельзя спать на чужой подушке — притянуть к себе плохие мысли и сны хозяина.
- Девушкам и женщинам нельзя красить волосы, стричься, делать новую прическу — на любовном фронте начнутся проблемы.
- Нельзя клясться словами — к скорому уходу из этого мира.
- Нельзя перебирать крупы, бобы, горох, фасоль — к бедности.
- Нельзя обманывать, рассказывать неправду, разводить слухи, проявлять лицемерие, преувеличивать факты — можно навлечь на себя безденежье.
- Нельзя ходить на рыбалку — улова не будет, можно разгневать водных духов, в том числе и Водяного, который запомнит рыбака, нарушившего его покой, отомстит сразу или в будущем.
- Нельзя заниматься рукоделиями, лучше сегодня привести все в порядок, разложить по местам.
Народные приметы на Никона Сицилийского
- У берез много сока — летом будут часто идти дожди.
- Гром при ещё не сошедшем снеге — лето предстоит холодное.
- Ясное и звездное небо — к заморозкам.
- Кошка чихает — к дождю.
- Вода в реке не прибавляется, уровень водоемов не повышается — лето будет очень жарким.
- Днем жарко, а ночью наступает холод — к хорошей погоде.
- Курицы, гуси и другие домашние птицы ощипываются — ненастье предчувствуют.
- Найти перо зяблика — к удаче. Такое перышко можно носить с собой в качестве оберега.
- Зяблик сел на подоконник — к хорошей новости. Если стучится клювом в окно — нагрянут гости.
- Увидеть умершего зяблика — ждут неприятности.
- Облака синего цвета — указывают на теплый дождь в скором времени.
- Белка из гнезда выходит — к потеплению.
- Волна на реке идёт против течения — к похолоданию и дождям.
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