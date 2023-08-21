Народные приметы на Мирона Ветрогона. Почему нужно внимательно относиться к перекресткам 21 августа

Традиции на Мирона Ветрогона
Согласно старинным приметам — в этот день часто случаются сильные ветры.
Отправлялись в лес на сбор ежевики, которая поспевала как раз к этому времени. Ежевикой лакомились, готовили из нее блюда, заготовки на зиму. Также собирали бруснику и грибы.
Гадали на желание по ветру. Для этого вставали на перекрестке, загадывали желание. Если сразу после этого ветер в лицо подул — сбудется в скором времени.
Нужно опасаться вихрей, которые гуляют по дорогам и перекресткам. По поверьям, в таких вихрях таится нечисть, которая может навредить человеку.
Если на улице хорошая погода, нужно открыть окна — ветер в дом благополучие принесёт. А вот если на улице гроза, молния, окна следует закрыть, чтобы внутрь нечисть не прошмыгнула.
Яркий, красочный, хорошо запоминающийся сон может сбыться уже в ближайшее время. А вот обращать внимание на смутные сны, непонятные, странные, которые плохо запомнились, не нужно.
Что запрещено делать на Мирона Ветрогона
- Если на улице ветер, нельзя ругаться, ссориться, обманывать - неправильное поведение подхватит ветер, хорошее уйдет из жизни человека, придет плохое. Потому на улице стоит думать о позитивном, быть добрым — тогда ветер подарит удачу и благополучие.
- Не рекомендуется строить планы на далекое будущее — можно судьбу повернуть в другом направлении.
- На перекрестках нельзя ничего поднимать с земли - ведьмы и колдуны могут подкинуть вещь со сглазом или порчей.
- На важную встречу или ответственное дело нельзя идти против ветра, иначе ветер может выдуть удачу.
- Нельзя заниматься домашними работами и рукоделием — можно пораниться, а сама работа окажется неудачной, всё будет из рук валиться, постоянно будет что-то мешать. Можно приготовить еду и осторожно помыть посуду.
Приметы на 21 августа
- Тихий и теплый ветер — сентябрь солнечный, сухой.
- Сильный ветер поднялся — сентябрь дождливый, сырой.
- Иней выпал — в следующем году будет богатый урожай.
- Какая погода в этот день, таким будет и январь.
- Аисты готовятся к отлёту в тёплые края — осень окажется ранней и холодной.
- Камни сыреют — перед дождём.
- Розы утром не раскрыли бутонов — быть дождю.
- Южный ветер — урожай овса будет хорошим.
- Северный ветер — к хорошему урожаю ржи.
- На реке ряби не видно — осень будет тёплая, а зима мягкая, без трескучих морозов.