21 августа
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Жизнь

Народные приметы на Мирона Ветрогона. Почему нужно внимательно относиться к перекресткам 21 августа

21 августа - народный праздник Мирон Ветрогон. Православная церковь чтит память епископа Критского святителя Мирона чудотворца.

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер.
СС0

Традиции на Мирона Ветрогона

Согласно старинным приметам — в этот день часто случаются сильные ветры.

Отправлялись в лес на сбор ежевики, которая поспевала как раз к этому времени. Ежевикой лакомились, готовили из нее блюда, заготовки на зиму. Также собирали бруснику и грибы.

Гадали на желание по ветру. Для этого вставали на перекрестке, загадывали желание. Если сразу после этого ветер в лицо подул — сбудется в скором времени.

Нужно опасаться вихрей, которые гуляют по дорогам и перекресткам. По поверьям, в таких вихрях таится нечисть, которая может навредить человеку.

Если на улице хорошая погода, нужно открыть окна — ветер в дом благополучие принесёт. А вот если на улице гроза, молния, окна следует закрыть, чтобы внутрь нечисть не прошмыгнула.

Яркий, красочный, хорошо запоминающийся сон может сбыться уже в ближайшее время. А вот обращать внимание на смутные сны, непонятные, странные, которые плохо запомнились, не нужно.

Ветер. Ветрогенератор.
Ветер. Ветрогенератор.
СС0

Что запрещено делать на Мирона Ветрогона

  • Если на улице ветер, нельзя ругаться, ссориться, обманывать - неправильное поведение подхватит ветер, хорошее уйдет из жизни человека, придет плохое. Потому на улице стоит думать о позитивном, быть добрым — тогда ветер подарит удачу и благополучие.
  • Не рекомендуется строить планы на далекое будущее — можно судьбу повернуть в другом направлении.
  • На перекрестках нельзя ничего поднимать с земли - ведьмы и колдуны могут подкинуть вещь со сглазом или порчей.
  • На важную встречу или ответственное дело нельзя идти против ветра, иначе ветер может выдуть удачу.
  • Нельзя заниматься домашними работами и рукоделием — можно пораниться, а сама работа окажется неудачной, всё будет из рук валиться, постоянно будет что-то мешать. Можно приготовить еду и осторожно помыть посуду.
Облака, небо, ветер.
Облака, небо, ветер.
СС0

Приметы на 21 августа

  • Тихий и теплый ветер — сентябрь солнечный, сухой.
  • Сильный ветер поднялся — сентябрь дождливый, сырой.
  • Иней выпал — в следующем году будет богатый урожай.
  • Какая погода в этот день, таким будет и январь.
  • Аисты готовятся к отлёту в тёплые края — осень окажется ранней и холодной.
  • Камни сыреют — перед дождём.
  • Розы утром не раскрыли бутонов — быть дождю.
  • Южный ветер — урожай овса будет хорошим.
  • Северный ветер — к хорошему урожаю ржи.
  • На реке ряби не видно — осень будет тёплая, а зима мягкая, без трескучих морозов.

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