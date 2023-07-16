Народные приметы на Маковый день. Почему 16 июля считали несчастливым

В Древней Руси 16 июля прозвали Маковым днем или днем Мокия и Демида. Православная церковь почитает мучеников Мокия и Марка, а также мученика Диомида Кесарийского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Макового дня

16 июля прозвали Маковым, так как в этот день сеяли мак. Считалось, что цветок особенно хорошо растет на поле битв. Люди верили, что кровь погибших воинов поднимается из земли и превращается в кровавые бутоны, которые просят живых молиться об упокоении грешных душ погибших.

Из-за жуткого поверия, день считался не самым удачным. При этом считалось, что мак способен противодействовать нечистой силе. Он обладает снотворными свойствами и может "усыпить" злых духов.

Также из-за большого количества зерен в народе мак считался символом изобилия и богатства.

Мак. СС0

Что нельзя делать 16 июля

Не начинайте новых дел, так как велика вероятность неудачи.

Воздержитесь от крупных покупок. Приобретенные вещи вряд ли принесут вам радость.

Не лучшее время для переезда, перехода на новую работу, путешествий.

Не рекомендуется пересаживать растения.

Старайтесь избегать негативных эмоций.

Нельзя делать амулеты и обереги, а также их покупать.

Мак, цветы. открытые источники в интернете

Приметы Макового дня