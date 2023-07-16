17 июля
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Жизнь

Народные приметы на Маковый день. Почему 16 июля считали несчастливым

В Древней Руси 16 июля прозвали Маковым днем или днем Мокия и Демида. Православная церковь почитает мучеников Мокия и Марка, а также мученика Диомида Кесарийского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Мак, цветы.
Мак, цветы.
открытые источники в интернете

Традиции Макового дня

16 июля прозвали Маковым, так как в этот день сеяли мак. Считалось, что цветок особенно хорошо растет на поле битв. Люди верили, что кровь погибших воинов поднимается из земли и превращается в кровавые бутоны, которые просят живых молиться об упокоении грешных душ погибших.

Из-за жуткого поверия, день считался не самым удачным. При этом считалось, что мак способен противодействовать нечистой силе. Он обладает снотворными свойствами и может "усыпить" злых духов.

Также из-за большого количества зерен в народе мак считался символом изобилия и богатства.

Мак.
Мак.
СС0

Что нельзя делать 16 июля

  • Не начинайте новых дел, так как велика вероятность неудачи.
  • Воздержитесь от крупных покупок. Приобретенные вещи вряд ли принесут вам радость.
  • Не лучшее время для переезда, перехода на новую работу, путешествий.
  • Не рекомендуется пересаживать растения.
  • Старайтесь избегать негативных эмоций.
  • Нельзя делать амулеты и обереги, а также их покупать.
Мак, цветы.
Мак, цветы.
открытые источники в интернете

Приметы Макового дня

  • Паук из гнезда вышел и принялся ткать новую паутину – к ясному дню.
  • Комары и мошки роем летают – к хорошей погоде в ближайшую неделю.
  • Перед ненастьем собака мало ест, роет лапами землю или катается по земле, много спит.
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