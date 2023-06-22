22 июня - народный праздник Кириллов день и церковный день памяти святителя Кирилла Александрийского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Кириллов день

22 июня - благоприятный день для всяких любовных событий: признание в любви, сватовство, предложение руки и сердца, свидание, романтический вечер, начало совместной жизни, свадьба и так далее.

Хороший день для избавления от вредных привычек, плохих мыслей и дурного поведения. Если что-то мешает вам, вы к чему-то пристрастились и вам сложно от этого отказаться, при помощи солнечных сил можно побороть себя.

Сегодня созревает земляника. Люди отправлялись на сбор ароматных и сладких лесных ягод.

При посещении лесов, полей, лугов, нужно быть особенно осторожными. В такие продолжительные солнечные дни очень активны змеи, выползают погреться на солнышке.

Считается, что сегодня проходят змеиные свадьбы, когда змеи собираются в одном месте. Нужно внимательно смотреть по сторонам и под ноги, обходить болота, осторожно ходить по высокой траве, а также прислушиваться к шипению.

Барнаул после дождя. Михаил Хаустов

Что нельзя делать 22 июня

Нельзя убивать комаров после обеда - их количество только увеличится и будет кусать с удвоенной силой.

Нельзя произносить вслух свои планы на будущее - могут так никогда и не осуществиться.

Возле домов нельзя разжигать костры, в том числе делать шашлыки на углях - недобрые духи могут зайти на огонек, начнут шалить, могут разнести огонь или искры, привести к пожару.

Нельзя обижать лошадей, уток и петухов. Раньше этих животных считали символами или помощниками Солнца, у которого в это время проходит праздник. Так, например, в старинных поверьях Солнце днем по небосклону перевозит тройка лошадей, а ночью по подземной реке его тянут уточки. Петухи же предвещают восход солнца, объявляют о пришествии света на землю. Потому на крышах домов ставили коньки и петушки.

Стоит отказаться от черных и тмных вещей. Если полностью отказаться от них нельзя, нужно разнообразить их белыми, светлыми, яркими вещами. В особом почете сегодня белый, желтый, оранжевый, золотой цвета.

В этот день Солнце заряжает траву особыми силами. Однако нельзя собирать траву, если есть кровоточащий порез. Нельзя никому говорить, что целью похода или прогулки является сбор трав. В пути желательно ни с кем не разговаривать. Траву не собирают в грязной одежде, чтобы природа не обиделась на человека.

Старую траву, которая хранится уже долго и пришла в негодность, нельзя выбрасывать просто так. Иначе травника удача покинет, растения в его руках будут свои силы терять. Для этого старые травы помещали в мешочек и закапывали под молодым деревом.

Лошади. CC0

Приметы на 22 июня

Вороны раскричались — к дождю.

На небе появились грозные тучи, но пчелы не прячутся в ульи — осадков не будет.

Много муравьев рядом с муравейником — к хорошей погоде.

Трясогузки дерутся — к дождю.

Дождь — к плохому урожаю.

Много росы утром — урожай порадует изобилием.

Увидеть целующихся птиц — в скором времени вторая половинка встретится.

После выхода из дома первой встретить женщину — к неудаче, мужчину — к успеху.

Много ягод уродилось — зима будет долгая и холодная.

Гром с самого утра — непогода затянется надолго.

Ночью много звезд — хороший урожай грибов осенью.

Источник.